Мають додаткове оснащення: аналітики розповіли про переваги F-16 з Нідерландів (фото)
За словами експертів Defense Express, усі обіцяні Україні F-16 від Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії були виготовлені на одних і тих самих заводах, але літаки з Нідерландів модернізувались підвісними контейнерами, блоками РЕБ та прицільними станціями.
Перша партія винищувачів F-16 з Нідерландів має додаткове оснащення у порівнянні з раніше отриманими літаками цього ж типу від Данії. Про це пише Defense Express.
Експерти пояснили, що всі обіцяні Україні F-16 від Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії були виготовлені приблизно в той самий час на одних і тих самих заводах у проміжку між кінцем 70-х до початку 90-х років.
"Всі ці машини у 90-х та 2000-х проходили модернізації Mid-Life Update — MLU, досягши рівня до M6.5 з інтеграцією високоточного озброєння для ураження наземних цілей, удосконалення основних бортових систем, включно з РЛС, програмного забезпечення тощо", — йдеться у матеріалі.
Водночас, за словами аналітиків, значна частина функціоналу F-16 залежить від додаткового оснащення — підвісних контейнерів, якими оснащувались винищувачі з Нідерландів: зокрема, розвідувальними контейнерами MARS та Reccelite, блоками РЕБ ALQ-131, а також прицільними станціями Lantirn, Litening AT та Sniper.
"Деякі з них об'єктивно мають доволі велике значення у поточних умовах. Наприклад, ALQ-131 від Northrop Grumman. Цей контейнер відповідає за фіксацію опромінення ворожих РЛС, як наземних, так і повітряних та створює завади їх роботі", — зазначили у Defense Express.
Журналісти також уточнили, що частина голландських F-16 були оснащені пілонами ECIPS/CJS, який забезпечує попередження про загрози та протидію ворожим ракетам, які становлять загрозу для винищувача.
Інше додаткове оснащення має мінімальну роль. Наприклад, контейнери Lantirn, Litening AT та Sniper необхідні для високоточної атаки наземних цілей, зокрема й шляхом їх підсвітки лазером.
"Але зараз українські літаки виконують удари керованими бомбами з режиму кабрування на дальностях у 40 км, а тому F-16 точно не буде займатись підсвіткою цілі. Водночас "тягати" SBD та JDAM-ER ці машини точно можуть", — йдеться у матеріалі.
Деякі ж контейнери вже концептуально застарілі, наприклад MARS, який містив камери та дозволяв виконувати аерофотозйомку. Цей контейнер є варіацією американського Tactical Airborne Reconnaissance Pod System та виготовлявся данською Per Udsen, яка зараз відома під назвою Terma. А от на заміну ньому Нідерланди закупили новітні Reccelite.
Цей контейнер, за словами експертів, забезпечує не лише виявлення цілей за допомогою потужних камер, але й оснащений SAR-радаром, який дозволяє виявляти наземні об'єкти за будь-яких умов погоди, а також проводити високоточне картографування місцевості. Але з ним існує певна проблема — він від ізраїльської Rafael, тобто його передача потребує дозволу на реекспорт.
Аналітики наголосили, що самі по собі сучасні версії F-16 підтримують інтеграцію й інших контейнерів, які можуть розширити функціонал машини ще більше.
Нагадаємо, 6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Україні передали перші F-16 від цієї держави.
17 вересня Володимир Зеленський анонсував спільний з ПС план збільшення кількості F-16 в Україні.