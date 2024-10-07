Мають додаткове оснащення: аналітики розповіли про переваги F-16 з Нідерландів (фото)

За словами експертів Defense Express, усі обіцяні Україні F-16 від Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії були виготовлені на одних і тих самих заводах, але літаки з Нідерландів модернізувались підвісними контейнерами, блоками РЕБ та прицільними станціями.

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Перша партія винищувачів F-16 з Нідерландів має додаткове оснащення у порівнянні з раніше отриманими літаками цього ж типу від Данії. Про це пише Defense Express.

Експерти пояснили, що всі обіцяні Україні F-16 від Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії були виготовлені приблизно в той самий час на одних і тих самих заводах у проміжку між кінцем 70-х до початку 90-х років.

"Всі ці машини у 90-х та 2000-х проходили модернізації Mid-Life Update — MLU, досягши рівня до M6.5 з інтеграцією високоточного озброєння для ураження наземних цілей, удосконалення основних бортових систем, включно з РЛС, програмного забезпечення тощо", — йдеться у матеріалі.

Водночас, за словами аналітиків, значна частина функціоналу F-16 залежить від додаткового оснащення — підвісних контейнерів, якими оснащувались винищувачі з Нідерландів: зокрема, розвідувальними контейнерами MARS та Reccelite, блоками РЕБ ALQ-131, а також прицільними станціями Lantirn, Litening AT та Sniper.

Sniper Advanced Targeting Pod під повітрозабірником F-16 Фото: Defense Express

"Деякі з них об'єктивно мають доволі велике значення у поточних умовах. Наприклад, ALQ-131 від Northrop Grumman. Цей контейнер відповідає за фіксацію опромінення ворожих РЛС, як наземних, так і повітряних та створює завади їх роботі", — зазначили у Defense Express.

ALQ-131 на центральному пілоні F-16 Фото: Defense Express

Журналісти також уточнили, що частина голландських F-16 були оснащені пілонами ECIPS/CJS, який забезпечує попередження про загрози та протидію ворожим ракетам, які становлять загрозу для винищувача.

ECIPS/CJS на пілоні з бомбою Фото: Defense Express

Інше додаткове оснащення має мінімальну роль. Наприклад, контейнери Lantirn, Litening AT та Sniper необхідні для високоточної атаки наземних цілей, зокрема й шляхом їх підсвітки лазером.

"Але зараз українські літаки виконують удари керованими бомбами з режиму кабрування на дальностях у 40 км, а тому F-16 точно не буде займатись підсвіткою цілі. Водночас "тягати" SBD та JDAM-ER ці машини точно можуть", — йдеться у матеріалі.

Деякі ж контейнери вже концептуально застарілі, наприклад MARS, який містив камери та дозволяв виконувати аерофотозйомку. Цей контейнер є варіацією американського Tactical Airborne Reconnaissance Pod System та виготовлявся данською Per Udsen, яка зараз відома під назвою Terma. А от на заміну ньому Нідерланди закупили новітні Reccelite.

Цей контейнер, за словами експертів, забезпечує не лише виявлення цілей за допомогою потужних камер, але й оснащений SAR-радаром, який дозволяє виявляти наземні об'єкти за будь-яких умов погоди, а також проводити високоточне картографування місцевості. Але з ним існує певна проблема — він від ізраїльської Rafael, тобто його передача потребує дозволу на реекспорт.

Аналітики наголосили, що самі по собі сучасні версії F-16 підтримують інтеграцію й інших контейнерів, які можуть розширити функціонал машини ще більше.

Нагадаємо, 6 жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Україні передали перші F-16 від цієї держави.

17 вересня Володимир Зеленський анонсував спільний з ПС план збільшення кількості F-16 в Україні.