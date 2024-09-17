"Є чітке розуміння": Зеленський анонсував спільний з ПС план збільшення кількості F-16 в Україні

На нараді були визначені всі завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони та "військове наповнення" плану перемоги.

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Україна має план, як збільшити автопарк західних винищувачів F-16 в Україні. Про це у своєму щоденному вечірньому зверненні 17 вересня заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на останній нараді за участю командування ЗСУ розглядалося питання постачання F-16 в Україну.

"Провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів", — сказав Володимир Зеленський.

Український лідер не став вдаватися у подробиці анонсованого плану.

Також він додав, що також на нараді обговорювалися завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони, "військове наповнення" плану перемоги та підготовка військового пакету", який "зможе відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги".

Нагадаємо, що під час візиту очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського він посварився з президентом України Володимиром Зеленським. За словами учасників розмови, атмосфера між президентом України і Сікорським була вкрай напруженою. Польська сторона заявила, що її "здивував стиль Зеленського".