"Есть четкое понимание": Зеленский анонсировал совместный с ВС план увеличения количества F-16 в Украине

На совещании были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны и "военное наполнение" плана победы.

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Украина имеет план, как увеличить автопарк западных истребителей F-16 в Украине. Об этом в своем ежедневном вечернем обращении 17 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на последнем совещании с участием командования ВСУ рассматривался вопрос поставки F-16 в Украину.

"Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер не стал вдаваться в подробности анонсированного плана.

Также он добавил, что также на совещании обсуждались задачи для Воздушных сил и Министерства обороны, "военное наполнение" плана победы и подготовка военного пакета", который "сможет ощутимо укрепить Украину согласно плану победы".

Напомним, что во время визита главы МИД Польши Радослава Сикорского он поссорился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам участников разговора, атмосфера между президентом Украины и Сикорским была крайне напряженной. Польская сторона заявила, что ее "удивил стиль Зеленского".