F-16 розбився через уламки ракети РФ: аналітики отримали нові дані про авіакатастрофу

Україна втратила чотири літаки, які полювали за російськими ракетами під час повітряних ударів, пояснили джерела аналітиків у Повітряних силах. Винищувач F-16, втрачений 26 серпня, міг упасти через ті самі причини, що й вони.

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Американський винищувач F-16 міг втратити керування через уламки російської ракети, які пошкодили двигун і систему керування. За мить до цього винищувач успішно відпрацював по ворожій цілі, але не встиг ухилитись від хмари фрагментів, які зависли у повітрі. Українська армія за час війни могла втратити у такий спосіб ще чотири літаки. Про можливі причини авіакатастрофи F-16 написали на порталі Breaking Defense.

Аналітики порталу поспілкувались з неназваними співрозмовниками із середовища військових та Повітряних сил. Спершу вони з'ясували обставини, в яких працюють Сили оборони під час масованих ракетних атак ЗС РФ. Як з'ясувалось, для збиття повітряних цілей спільно працюють зенітно-ракетні комплекси та авіація. Водночас застосування літаків проти ракет — надскладне завдання, розповіли пілоти, з якими говорили аналітики. Пілоти спершу повинні наздогнати ціль, а потім мають частки секунди для пострілу. У момент влучання у повітрі з'являється хмара уламків. На думку аналітиків, F-16 не встиг повернути, оскільки летів на надвисокій швидкості, і пролетів через цю хмару. Уламки, ймовірно, пошкодили двигун, або інші частини літака. Катастрофа сталась настільки швидко, що пілот Олексій Месь "Мунфіш" не встиг катапультуватись і загинув, пояснюється у статті.

"Один із сценаріїв, який поширюється серед української оборонної спільноти, полягає в тому, що F-16 випадково пролетів крізь хмару уламків, утворену успішним перехопленням і знищенням однієї з російських ракет. Ці осколки знищеної ракети могли спричинити пошкодження двигуна та інших частин літака, спричинивши розпад F-16 і/або смерть пілота", — пояснили на Breaking Defense.

Зі слів анонімних джерел аналітиків, Повітряні сили України вже втрачали літаки внаслідок прольоту через хмару уламків. Таких випадків було чотири, але "ажіотажу" це не викликало, оскільки це були старі радянські літаки, а не один з шести західних винищувачів.

"Так було втрачено два МіГ-29 і дві моделі Сухого. Цілком можливо, що цей F-16 тепер стає літаком №5", — навели у статті слова співрозмовника.

У статті також торкнулись питання втрати F-16 через ймовірне влучання ракети ЗРК Patriot. Пояснюється, що на початку війни у літаків та наземних засобів ППО відключили системи визначення "свій — чужий". Причина такого рішення те, що Україна та РФ застосовували однакові літаки — МіГ та "Сухой". Щоб не сталось плутанини під час повітряного бою, систему вимкнули. На Breaking Defense просто описали таку ймовірність: це одна з версій, а остаточного висновку ще немає.

Авіакатастрофа F-16 — деталі

Зазначимо, 26 серпня відбулась одна з наймасовіших повітряних атак ЗС РФ, під час якої по Україні летіло 127 ракет і 129 дронів-камікадзе "Шахед". Засоби ППО збили 102 ракет і 99 дронів. Вибухало в 15 областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, при чому ворог знов цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури. Через кілька днів стало відомо про втрату літака F-16: це сталось після заяви президента Володимира Зеленського про залучення західних винищувачів для відбиття атаки. Загинув досвідчений український пілот Олексій Месь "Мунфіш". У Повітряних силах повідомили, що ведеться слідство, і остаточного висновку ще немає.

Нагадуємо, у серпні НАТО показало кадри підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. 17 вересня президент Зеленський розповів про плани збільшення кількості західних винищувачів, які нададуть партнери України.