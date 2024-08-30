"Не просто пілот, а інструктор": льотчик розповів про Олексія Меся, який загинув на F-16

На сьогодні не варто зважати на версії втрати F-16 та загибелі Олексія Меся, про які пишуть західні журналісти та українські нардепи, заявив льотчик-випробувач Олександр Лиходід. Істина стане відома лише після вивчення записів польоту та виконання спеціальних тестів.

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Комісія, яка займатиметься розслідуванням авіакатастрофи F-16, проаналізує засоби контролю, які фіксували усі обставини польоту. Крім того, уважно вивчить стан літака, роботу інших служб та стан пілота Олексія Меся. Про те, якими навичками володів Месь, і про причини катастрофи полковник ВПС України, льотчик-випробувач 1-го класу Олександр Лиходід розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Лиходід пояснив, що під час розслідування вивчатимуть магнітні записи роботи обладнання, робитимуть спеціальні тести. Завдяки цьому з'ясують, як поводився літак, що робив пілот. За його оцінками, щось стане відомо не менш ніж за місяць. Окремо він пропонує звернути увагу на те, що Олексій Месь не катапультувався. Водночас це був один із найкращих пілотів, що повернувся в Україну інструктором і мав навчати інших, наголосив співрозмовник журналістів.

"Він один із найкращих льотчиків, першим перевчався на F-16, він командир ескадрильї, а приїхав сюди уже інструктором, тобто це втрата для нас дуже, дуже тяжка", — сказав Лиходід.

Також авіатор наголосив, що зараз не варто звертати увагу на версії, які публікують західні ЗМІ та висловлюють, наприклад, депутати Верховної Ради. Ґрунтуючись на своєму досвіді, він може назвати зо два десятки причин, які призвели до авіакатастрофи. Крім того, будуть враховувати навіть психологію та медицину, які вивчають стан людини під час польоту.

"Поки людина сидить в літаку, літаки розбивались, розбиваються і будуть розбиватися. Є чотири чинники, які впливають на успішний кінець будь-якого польоту: перше, організація польоту, друге — умови, в яких він виконується, третє — стан авіаційної техніки і четверте — це пілот, його стан, його навички", — підсумував Лиходід.

Авіакатастрофа F-16 і обстріл 26 серпня

Зазначимо, під час масованого ракетно-дронового удару ЗС РФ 26 серпня під час виконання бойового завдання загинув пілот Олексій Месь, який розбився на винищувачі F-16, розповіли у Генштабі ЗСУ. Командування повідомило, що боєць збив три ракети і один дрон, а потім із ним раптово зник зв'язок. Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала коментарі щодо трагічної події. Водночас політикиня заявила, що розслідування не буде, а причиною катастрофи начебто став "френдлі-фаєр" — тобто удар українського ЗРК.

Нагадуємо, ексречник ЗСУ Юрій Ігнат відповів Безуглій, яка виступила з безпідставними обвинуваченнями. 30 серпня з'явилась реакція командувача Повітряних сил Миколи Олещука. Військовий розповів, як триває розслідування, та оцінив дії нардепки.