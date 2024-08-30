"Не просто пилот, а инструктор": летчик рассказал об Алексее Месе, который погиб на F-16

На сегодняшний день не стоит учитывать версии потери F-16 и гибели Алексея Меся, о которых пишут западные журналисты и украинские нардепы, заявил летчик-испытатель Александр Лиходид. Истина станет известна только после изучения записей полета и выполнения специальных тестов.

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Комиссия, которая будет заниматься расследованием авиакатастрофы F-16, проанализирует средства контроля, которые фиксировали все обстоятельства полета. Кроме того, внимательно изучит состояние самолета, работу других служб и состояние пилота Алексея Меся. О том, какими навыками владел Месь, и о причинах катастрофы полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Лиходид пояснил, что во время расследования будут изучать магнитные записи работы оборудования, делать специальные тесты. Благодаря этому выяснят, как вел себя самолет, что делал пилот. По его оценкам, что-то станет известно не менее чем через месяц. Отдельно он предлагает обратить внимание на то, что Алексей Месь не катапультировался. Притом это был один из лучших пилотов и вернулся в Украину инструктором, который должен был обучать других, подчеркнул собеседник журналистов.

"Он один из лучших летчиков, первый переучивался на F-16, он командир эскадрильи, а приехал сюда уже инструктором, то есть это потеря для нас очень, очень тяжелая", — сказал Лиходид.

Также авиатор отметил, что сейчас не стоит обращать внимание на версии, которые публикуют западные СМИ и высказывают, например, депутаты Верховной Рады. Основываясь на своем опыте, он может назвать два десятка причин, которые привели к авиакатастрофе. Кроме того, будут учитывать даже психологию и медицину, которые изучают состояние человека во время полета.

"Пока человек сидит в самолете, самолеты разбивались, разбиваются и будут разбиваться. Есть четыре фактора, которые влияют на успешный конец любого полета: первое, организация полета, второе — условия, в которых он выполняется, третье — состояние авиационной техники и четвертое — это пилот, его состояние, его навыки", — подытожил Лиходид.

Авиакатастрофа F-16 и обстрел 26 августа

Отметим, во время массированного ракетно-дронового удара ВС РФ 26 августа во время выполнения боевого задания погиб пилот Алексей Месь, который разбился на истребителе F-16, рассказали в Генштабе ВСУ. Командование сообщило, что боец сбил три ракеты и один дрон, а затем с ним внезапно пропала связь. Народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала комментарии относительно трагического события. При этом политик заявила, что расследования не будет, а причиной катастрофы якобы стал "френдли-фаер" — то есть удар украинского ЗРК.

Напоминаем, экс-глава ВСУ Юрий Игнат ответил Безуглой, которая выступила с безосновательными обвинениями. А 30 августа появилась реакция командующего Воздушными силами Николая Олещука. Он рассказал, как происходит расследование, и оценил действия нардепа.