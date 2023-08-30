Авиакатастрофа на Житомирщине, F-16 и ЗРК Patriot: Игнат рассказал о деятельности Воздушных сил

По словам Юрия Игната, украинские пилоты способны освоить истребители F-16 за 4-6 месяцев. Когда первые 60 самолетов прибудут в Украину, они смогут "закрыть" воздушное пространство от ракет РФ.

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как именно используются самолеты, которые разбились на Житомирщине. Также офицер рассказал о помощи, которую Украина получает от партнеров — о подготовке к поставке истребителей F-16. Об этом говорится в интервью порталу "Суспільне".

Во время разговора с журналистом Игнат объяснил только то, что не является государственной тайной. Из его рассказа можно узнать несколько интересных фактов о деятельности Воздушных сил ВСУ.

Авиакатастрофа на Житомирщине: детали

По словам представителя Воздушных сил, самолеты разбились в первые секунды после старта. При этом он отметил, что не может точно сказать — был это боевой вылет, или учебный. Только подчеркнул: "во время войны почти все вылеты — боевые".

Впрочем, причиной авиакатастрофы не является удар врага, уверен офицер: "Там не было вражеских самолетов. Они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись". Единственные детали, которые подтвердил представитель Воздушных сил — пилоты летели группой, погибли вскоре после старта, в момент гибели выполняли разворот. Возможные причины ЧП: ошибка пилота, состояние воздушного судна, особенности подготовки или командования. Делом занимается ГБР и результат может быть известен как через неделю, так и через несколько месяцев, подчеркнул Игнат.

L-39 — учебно-боевые самолеты чешского производства. Их используют и для обучения, и для выполнения боевых задач. В частности, на них летают курсанты. С другой стороны, они несут вооружение и способны выполнять определенные специфические задачи. Какие именно задачи поставило командование перед тройкой пилотов, Игнат не назвал — напомнил, что ведется следствие.

Однако на учебных самолетах также летают и опытные пилоты — именно такими пилотами и были погибшие. "L-39 есть фактически в каждой бригаде и используются для выполнения или боевых задач, или же для восстановления летных навыков", — сказал офицер.

Учебные самолеты указанного типа входят в состав Чугуевской учебной бригады, которая обучает курсантов Харьковского университета Воздушных сил (ХУВС). Во время обучения курсанты проходят три этапа подготовки. Сначала летают на легкомоторных самолетах ХАЗ-30, затем пересаживаются на L-39, и наконец — на истребители, бомбардировщики и др. На момент выпуска они уже налетали по 200 часов, рассказал о подготовке пилотов Игнат. По его словам, группа курсантов также учится в Великобритании — осваивают западную технику: "Им уже нет смысла сегодня учиться на советской технике", — уточнил он.

Истребители F-16: что известно

Игнат назвал точное число истребителей, которые нужны ВСУ — 128 ед., каждый — стоимостью 50-60 млн долл. Также заверил, что начала работать коалиция партнеров, которые обучают пилотов, а также обслуживающий персонал. По его словам, пилот Juice, который погиб на Житомирщине, помог Украине убедить сенаторов США согласиться на предоставление этого типа самолетов: "Андрей Пильщиков, "Джус", боролся за F-16, отдавал всю свою силу и жизненную энергию на это". Однако его смерть не остановит процесс подготовки, который уже начался — к обучению приступили однокурсники Андрея Пильщикова "Джуса", заявил Игнат.

Срок обучения пилотов — около полугода. Причем этот срок определили не наугад: сначала взяли двух опытных пилотов, которые несколько недель готовились на авиасимуляторах и авиатренажерах. Именно они и оценили, сколько времени понадобится для приобретения реальных навыков: "возможно, даже меньше, чем полгода. То есть примерно четыре месяца".

Также офицер рассказал о еще двух аспектах предоставления истребителей. Во-первых, должны подготовить инфраструктуру для обучения ("авиастимуляторы, авиатренажеры, взлетно-посадочные полосы, то есть аэродром, где можно будет отрабатывать полеты с инструктором"), и даже переобучить инструкторов. Во-вторых, также нужно учитывать новые системы вооружения, которые будут использовать. Речь идет, например, о ракетах AIM-120 AMRAAM (по 500 тыс. долл./ед.): ими можно бить как с самолетов, так и с ЗРК NASAMS.

Представитель Воздушных сил привел некоторые тезисы относительно особенностей использования F-16. Например, первые 60 шт. можно разделить на оперативных аэродромах — по 2 шт./аэродром. Когда будут взлетать "Шахеды", то они будут способны их уничтожить. Кроме того, их можно использовать на линии боев, чтобы обезвреживать авиацию ВС РФ (около 20 возможных целей только в течение 30 августа, пояснил Игнат). Еще одна задача — патрулирование 2000 км на границе с Беларусью, Приднестровьем, Черным морем.

Юрий Игнат провел аналогию между истребителем F-16 и ЗРК Patriot. По его мнению, когда истребители появятся, то это отсечет определенное количество угроз со стороны России. "Если российская авиация будет знать, что по ним могут ударить авиационными ракетами, что вылетела пара F-16, они просто не будут подлетать. Вот где ЗРК Patriot несколько раз отработал успешно — там они уже не появляются. Такое же превентивное будет действие и F-16", — подчеркнул офицер.

Напоминаем, в ночь с 29 на 30 августа ВС РФ осуществила массированную атаку дронами и ракетами по территории Украины. Командование Воздушных сил ВСУ рассказало об уничтожении всех крылатых ракет, но несколько вражеских дронов все же успели нанести ущерб. Тем временем в Пскове произошла атака БПЛА неизвестного происхождения на местный аэропорт: аналитики предположили, что их могли запустить с территории России.