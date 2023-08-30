"Пронести через границу нет проблем": ударившие по Пскову БПЛА могли запустить из РФ, — аналитик

Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team, считает, что беспилотники можно запускать благодаря диверсионным группам изнутри России, атакуя Москву.

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Беспилотники, которыми нанесли удары по Пскову, могли запустить с территории России. Об этом сообщил Руслан Левиев, основатель Conflict Intelligence Team, в интервью Bild.

Он отметил, что технически действительно БПЛА могут запускать с территории Украины. Также такой вариант вероятен и для реализации с территории РФ. Левиев нет этому подтверждений, но он все же отдает предпочтение именно этой версии.

"Пронести их сквозь границу не составляет больших проблем", — заявил эксперт.

По его мнению, это подтверждают постоянные рейды различных диверсионно-разведывательных групп. Руслан Левиев считает, что это дает возможность такие беспилотники где-то изнутри России ближе к Москве.

"Чтобы и Москву регулярно атаковать, и, соответственно, Псков тоже", — заявил специалист.

Удары БПЛА по Пскову 30 августа

В ночь на 30 августа стало известно, что в российском городе Пскове прогремели взрывы. Под ударом могла оказаться Черехинская военная база.

Впоследствии россияне заявили о масштабной атаке БПЛА. Взрывы зафиксировали на территории Московской, Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также рассказали, что атака дронов произошла и по Севастопольской бухте.

Разведка 30 августа подтвердила уничтожение четырех Ил-76. После серии взрывов на стратегическом объекте весь воздушный трафик в международном аэропорту Пскова был отменен. Стоимость одного Ил-76, в зависимости от модификации, может составлять 5 млрд рублей.

Напомним, 30 августа аналитик объяснил важность удара по аэродрому в Пскове. Оказалось, что во время атаки БПЛА по аэропорту в Пскове Россия за несколько минут потеряла столько самолетов, сколько выпустила в течение года.