Болезненное уничтожение Ил-76: аналитик объяснил важность удара по аэродрому в Пскове

Во время атаки БПЛА по аэропорту в Пскове Россия за несколько минут потеряла столько самолетов, сколько выпустила в течение года.

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Вечером 29 августа 2023 года аэропорт в Пскове атаковали БПЛА неизвестного происхождения. В результате атаки получили повреждения семь грузо-транспортных самолетов Ил-76 ВС РФ. По мнению редактора Defense Express Олега Каткова, хотя в России этих самолетов больше сотни, их потеря все же достаточно чувствительна. Об этом написали на портале "Эспрессо".

Катков пояснил, что на аэродроме в Пскове полностью сгорели четыре самолета Ил-76, а еще три получили критические повреждения — их будут ремонтировать. При этом он утверждает, что потеря военных транспортников составляет 5,5% от общего количества самолетов этого типа, которыми владеет Россия. Их общее количество — 101 шт.

По мнению эксперта, самолеты Ил-76 важны для РФ по двум причинам. Во-первых, они активно используются Воздушно-десантными войсками и для перевозки военных грузов. Во-вторых, в течение прошлого года было выпущено 5 таких самолетов. Итак, "Украина ударом дронами смогла перечеркнуть работу предприятия по производству Ил-76 за год", — отметил Катков.

Отметим, в марте 2023 года российские СМИ сообщили о пожаре на авиаремонтном заводе в Ульяновске. Власти РФ признали, что в ангаре загорелся тот самый Ил-76. Между тем именно в Ульяновске расположен завод, который занимается выпуском и техническим обслуживанием этого типа самолетов — компания "Авистар-СП" (расстояние до Украины — 800 км). Цеха этого завода в 2021 году посещал министр обороны Сергей Шойгу: заявил, что ожидает роста производительности выпуска Ил-76МД до 10 экз./год.

Самолет Ил-76 ВС РФ: детали

Ил-76 — военно-транспортный самолет, который создали еще во времена СССР. Сначала его выпускали в Ташкенте (Узбекистан), а в 2010 году производство перенесли в Ульяновск. Самолет способен перевозить грузы общей массой 28-60 тонн, при этом летит со скоростью 770-800 км/ч. на расстояние до 4200 км. Он активно используется ВС РФ для перевозки оружия и техники — грузовиков и бронированных машин.

Напоминаем, 29 августа в РФ состоялась массированная атака дронами: взрывалось в шести областях, а также в оккупированном Крыму. На аэродроме в Пскове сгорели четыре Ил-76: губернатор области заявил, что суммарные убытки еще уточняются.