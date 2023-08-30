"Пронести через кордон не є проблемою": БПЛА, що вдарили по Пскову, могли запустити з РФ, – аналітик (відео)

Руслан Левієв, засновник Conflict Intelligence Team, вважає, що безпілотники можна запускати завдяки диверсійним групам із середини Росії, атакуючи Москву.

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Безпілотники, якими завдали ударів по Пскову, могли запустити з території Росії. Про це повідомив Руслан Левієв, засновник Conflict Intelligence Team, в інтерв'ю Bild.

Він зазначив, що технічно дійсно БПЛА можуть запускати з території України. Також такий варіант ймовірний і для реалізації з території РФ. Левієв немає цьому підтверджень, але він все ж надає перевагу саме цій версії.

"Пронести їх крізь кордон не становить великих проблем", – заявив експерт.

На його думку, це підтверджують постійні рейди різних диверсійно-розвідувальних груп. Руслан Левієв вважає, що це дає можливість такі безпілотники десь зсередини Росії ближче до Москви.

"Щоб і Москву регулярно атакувати, і, відповідно, Псков теж", – заявив фахівець.

Удари БПЛА по Пскову 30 серпня

У ніч на 30 серпня стало відомо, що в російському місті Пскові пролунали вибухи. Під ударом могла опинитися Черехінська військова база.

Згодом росіяни заявили про масштабну атаку БПЛА. Вибухи зафіксували на території Московської, Калузької, Рязанській, Орловській, Брянській і Псковській областях Росії. Окупанти також розповіли, що атака дронів відбулася й по Севастопольській бухті.

Розвідка 30 серпня підтвердила знищення чотирьох Іл-76. Після серії вибухів на стратегічному об'єкті весь повітряний трафік у міжнародному аеропорту Пскова було скасовано. Вартість одного Іл-76, залежно від модифікації, може становити 5 млрд рублів.

Нагадаємо, 30 серпня аналітик пояснив важливість удару по аеродрому в Пскові. Виявилося, що під час атаки БПЛА по аеропорту у Пскові Росія за кілька хвилин втратила стільки літаків, скільки випустила протягом року.