У НАТО показали навчання українських пілотів на винищувачах F-16 (відео)

Український пілот, який тренувався на F-16, розповів, що такий літак має легке управління та хорошу маневреність.

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Українські пілоти пройшли навчання на сучасних винищувачах F-16, які вже отримала Україна від союзників. Як відбувалося тренування, показала у короткому відео пресслужба НАТО в соцмережі X.

Один з пілотів з позивним "Moonfish" розповів, що літати на F-16 дуже цікаво, хоч на радянських МіГах теж не нудно. Проте F-16 легше керувати, а сам винищувач більш маневреніший. Українець відчуває гордість не тільки за себе, але й за інших хлопців, за те, що вони роблять зараз і за отриману можливість.

За словами генерал-майора ВПС Данії Яна Дама, F-16 — відносно стара модель винищувачів, але вона неодноразово була модернізована.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами", — наголосив він.

В Альянсі додали, що Україна отримає ці винищувачі четвертого покоління від Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії.

Нагадаємо, що перші шість винищувачів F-16 Данія сподівається передати Україні під Новий рік, ще вісім — упродовж 2024 року, а 2025-го — ще п'ять.

20 серпня стало відомо, що Україна отримає 42 винищувачі F-16. Про це вдалося домовитися під час переговорів президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський заявив, що літаки нададуть після тренування українських пілотів та інженерів.