В НАТО показали обучение украинских пилотов на истребителях F-16 (видео)

Украинский пилот, который тренировался на F-16, рассказал, что такой самолет имеет легкое управление и хорошую маневренность.

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Украинские пилоты прошли обучение на современных истребителях F-16, которые уже получила Украина от союзников. Как происходила тренировка, показала в коротком видео пресс-служба НАТО в соцсети X.

Один из пилотов с позывным "Moonfish" рассказал, что летать на F-16 очень интересно, хотя на советских МиГах тоже не скучно. Однако F-16 легче управлять, а сам истребитель более маневренный. Украинец испытывает гордость не только за себя, но и за других ребят, за то, что они делают сейчас и за полученную возможность.

По словам генерал-майора ВВС Дании Яна Дама, F-16 — относительно старая модель истребителей, но она неоднократно была модернизирована.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями", — подчеркнул он.

В Альянсе добавили, что Украина получит эти истребители четвертого поколения от Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии.

Напомним, что первые шесть истребителей F-16 Дания надеется передать Украине под Новый год, еще восемь — в течение 2024 года, а в 2025-м — еще пять.

20 августа стало известно, что Украина получит 42 истребителя F-16. Об этом удалось договориться во время переговоров президента Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Зеленский заявил, что самолеты предоставят после тренировки украинских пилотов и инженеров.