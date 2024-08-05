Не только для атак позиций РФ: как Украина может использовать F-16

Истребители F-16 способны сбивать российские крылатые ракеты. Однако, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, борта не будут бороться с баллистикой.

Related video

Украина получила западные истребители F-16, которые помогут Силам обороны на фронте и отражают вражеские ракетные атаки. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Україна".

Он отметил, что благодаря самолетам можно нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям ВС РФ. Кроме этого, F-16 помогут наносить удары ракетами с дальностью на 500 километров.

"Второе — это иметь возможность наносить удары ракетами дальностью на 500 км, это также возможность нанесения ударов по врагу ракетами Storm Shadow. И фактически это возможности противодействовать вражеской авиации и носителям КАБов при условии оснащения необходимыми ракетами", — сказал Александр Мусиенко.

По его словам, Украина может сразу почувствовать, как F-16 будут способствовать в отражении воздушных вражеских атак. Ведь любой борт теоретически и практически может сбивать ракеты. В частности, при массированных атаках в небе над западными регионами могут работать истребители, а наземные комплексы перебазируются в центр и на восток, чтобы усилить ПВО.

В результате Украина получит больше средств для защиты от крылатых ракет, однако самолеты F-16 не будут уничтожать баллистику.

Напомним, 5 августа в СМИ рассказали, что многое зависит от того, как Украина будет использовать самолеты F-16. В частности, истребителям могут противостоять только самые дальнобойные российские ракеты.

В тот же день авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце рассказал, что истребители F-16 могут снизить эффективность запуска вражеских КАБов. По его словам, F-16 — это многоцелевой самолет, его можно привлечь к ряду задач.