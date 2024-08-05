Не лише для атак позицій РФ: як Україна може використати F-16

Винищувачі F-16 здатні збивати російські крилаті ракети. Проте, за словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, борти не боротимуться з балістикою.

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Україна отримала західні винищувачі F-16, які допоможуть Силам оборони на фронті та відбивають ворожі ракетні атаки. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна".

Він зауважив, що завдяки літакам можна завдавати ударів керованими авіабомбами по позиціях ЗС РФ. Крім цього, F-16 допоможуть завдавати ударів ракетами з дальністю на 500 кілометрів.

"Друге — це мати змогу завдавати удари ракетами дальністю на 500 км, це також можливість завдання ударів по ворогу ракетами Storm Shadow. І фактично це можливості протидіяти ворожій авіації й носіям КАБів за умови оснащення необхідними ракетами", — сказав Олександр Мусієнко.

За його словами, Україна може відразу відчути, як F-16 сприятимуть у відбитті повітряних ворожих атак. Адже будь-який борт теоретично та практично може збивати ракети. Зокрема, за масованих атак в небі над західними регіонами можуть працювати винищувачі, а наземні комплекси перебазують у центр та на схід, аби посилити ППО.

У результаті Україна отримає більше засобів для захисту від крилатих ракет, проте літаки F-16 не знищуватимуть балістику.

Нагадаємо, 5 серпня у ЗМІ розповіли, що багато чого залежить від того, як Україна використовуватиме літаки F-16. Зокрема, винищувачам можуть протистояти лише найбільш далекобійні російські ракети.

Того ж дня авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби Богдан Долінце розповів, що винищувачі F-16 можуть знизити ефективність запуску ворожих КАБів. За його словами, F-16 — це багатоцільовий літак, його можна залучити до низки завдань.