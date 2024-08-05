Небо над Украиной — самое опасное воздушное пространство в мире: но F-16 защитят от ракет, — СМИ

По словам журналистов, истребители F-16, которые получила Украина, дополнены системами защиты PIDS и ECIPS, которые могут отсрочить потерю самолета и спасти жизни пилотов. PIDS выбрасывает металлические отражатели и тепловые ловушки, чтобы обмануть зенитные ракеты с радиолокационным и инфракрасным наведением.

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Спустя год после того, как Дания и Нидерланды общими усилиями с Норвегией и Бельгией обязались передать лишние из своих F-16, истребители наконец-то прибыли в Украину. Издание Forbes посвятило свою статью системам защиты, установленным на самолетах западного образца.

У датских моделей F-16AM/BM есть все улучшения, которые только можно ожидать от модернизированного варианта базового сверхзвукового истребителя F-16. Ко всему прочему, они дополнены полезным оборудованием для Украинских воздушных сил.

На первых официальных кадрах F-16 в украинской маркировке, опубликованных Офисом президента в воскресенье, — F-16 с ракетами AIM-9 с инфракрасным наведением и AIM-120 с радиолокационным наведением, что подчеркивает возможную роль истребителей в противовоздушной обороне.

F-16 комплектуются PIDS и ECIPS. Обе системы — совместного производства израильской фирмы Elbit и датской Terma. Европейские операторы истребителей F-16 начали устанавливать модернизированные пилоны несколько лет назад

Стоит обратить внимание а пилоны ракет — они критически важны для истребителей, действующих в опасном воздушном пространстве.

"Для большей ясности, нет более опасного воздушного пространства в мире, чем небо над Украиной", — отмечает автор публикации.

Среди средств защиты — интегрированная система распределения пилонов и интегрированная система электронной борьбы — PIDS и ECIPS. Обе — совместного производства израильской фирмы Elbit и датской Terma. Европейские операторы истребителей F-16 начали устанавливать модернизированные пилоны несколько лет назад.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и тепловые ловушки, чтобы обмануть зенитные ракеты с радиолокационным и инфракрасным наведением. У системы ECIPS есть пассивная защита, дополняющая активные отражатели и ловушки, в т.ч. глушитель AN/ALQ-162 для обхода наземных радаров, а также система предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60.

PIDS и ECIPS обеспечивают F-16 комплексную защиту от множества разновидностей вражеских ракет. Эти средства защиты соответствуют насущным потребностям украинских ВС.

Украина восполнили потери самолетов за счет восстановленных старых, которые были сняты с консервации, а также благодаря закупке дополнительных самолетов у союзников. Но ВСУ, безусловно, заинтересованы в том, чтобы сохранить все 85 истребителей F-16, которые должны поставить европейские партнеры, т.к. в запасах союзников не так много избыточных F-16.

Для Украины лучше защитить имеющиеся F-16, чем искать им замену. Потерь все же не избежать, отмечает американское издание. Но системы PIDS и ECIPS могут отсрочить потери и спасти жизни пилотов.

Многое зависит от того, как Украина будет использовать свои F-16. Если они большей частью будут использоваться в целях противовоздушной обороны в глубине украинской территории, им, возможно, придется противостоять только самым дальнобойным российским ракетам. Но если F-16 будут участвовать в миссиях для атак наземных целей непосредственно над линией фронта, они столкнутся с гораздо более сильным огнем противника. Но даже в наиболее уязвимых условиях F-16 будут лучше защищены, чем старые советские самолеты, у большинства из которых нет постановщиков помех.

Напомним, что в ISW объяснили, достаточно ли F-16 для поставленных задач. Переданных истребителей слишком мало, чтобы создать над Украиной широкий "зонтик ПВО", отмечают аналитики.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу сбивать ракеты РФ над Украиной.