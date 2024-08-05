Интеграция с ПВО: в ISW объяснили, достаточно ли F-16 для поставленных задач

Масштабы предоставления истребителей F-16 слишком малы для того, чтобы создать над Украиной широкий "зонтик ПВО", заявили аналитики Института изучения войны. Кроме того, ВСУ должны достать по средствам ПВО противника, чтобы истребители смогли работать в небе.

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Украинские Воздушные силы не будут применять истребители F-16 для ударов по ВС РФ на линии фронта. Их задачей будет работа в системе противовоздушной обороны (ПВО). Украина получила десять самолетов и этого не хватит для выполнения поставленных задач. Об особенностях предоставления западных истребителей рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 4 августа.

Аналитики напомнили, что в западных СМИ сообщили о прибытии десяти F-16 и с этим, вероятно, связаны Дания, Нидерланды и США. До конца 2024 года поступит еще 10 (из обещанных 79 ед.). Главное предназначение самолетов — интеграция с силами ПВО для защиты от воздушных ударов ВС РФ, говорится в отчете. В ISW подчеркнули, что для эффективного сбивания российских целей Украине нужно решить две проблемы, связанные с количеством истребителей и работой российских сил ПВО.

Какие проблемы с F-16 назвали аналитики:

Украине нужно значительно большее количество западных истребителей, чтобы эффективно выполнять задачи;

средства ПВО ВС РФ мешают применению F-16, поэтому ВСУ следует продолжить уничтожать установки на оккупированной территории и в тылу на территории РФ.

"Нужно значительное количество F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы Украина достигла успеха в интеграции самолетов в свой более широкий зонтик ПВО", — говорится в отчете ISW.

F-16 для Украины — детали

Отметим, самолетная коалиция западных стран для предоставления Украине самолетов F-16 сложилась летом 2023 года, заявил год назад президент Владимир Зеленский. В течение 12 месяцев пилоты и технические специалисты учились в США, Великобритании, Дании, Бельгии, тем временем шла подготовка украинской инфраструктуры. Наконец весной 2024 года в СМИ сообщили о завершении тренировок пилотов, а украинские военные объясняли, что причина задержки появления самолетов — неготовность аэродромов.

31 июля издание Bloomberg сообщило, что Воздушные силы ВСУ получили первые истребители, а The Economist назвало их количество — 10 ед. Сначала украинские власти не подтверждали информацию, но 4 июля, в день Воздушных сил, президент Зеленский официально заявил, что самолеты уже в Украине. Тогда же во время торжеств украинцам показали два истребителя, которые пролетели в небе.

Напоминаем, 1 июля генерал ВСУ и экс-разведчик Николай Маломуж объяснил, каким оружием, кроме F-16, нужно усилить ВСУ, чтобы доставать до целей в глубине российской территории. 2 июля военный эксперт предположил, как повлияет на россиян первое сбитие Су-34, подбитого западным истребителем.