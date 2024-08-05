Інтеграція з ППО: в ISW пояснили, чи достатньо F-16 для поставлених завдань

Масштаби надання винищувачів F-16 замалі для того, щоб створити над Україною широку "парасольку ППО", заявили аналітики Інституту вивчення війни. Крім того, ЗСУ повинні дістати по засобах ППО противника, аби винищувачі змогли працювати в небі.

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Українські Повітряні сили не будуть застосовувати винищувачі F-16 для ударів по ЗС РФ на лінії фронту. Їхнім завдання буде робота у системі протиповітряної оборони (ППО). Україна отримала десять літаків і цього не вистачить для виконання поставлених завдань. Про особливості надання західних винищувачів розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 4 серпня.

Аналітики нагадали, що у західних ЗМІ повідомили про прибуття десяти F-16 і з цим, ймовірно, пов'язані Данія, Нідерланди й США. До кінця 2024 року надійде ще 10 (з обіцяних 79 од.). Головне призначення літаків — інтеграція з силами ППО для захисту від повітряних ударів ЗС РФ, ідеться у звіті. В ISW наголосили, що для ефективного збиття російських цілей Україні потрібно розв'язати дві проблеми, пов'язані з кількістю винищувачів та роботою російських сил ППО.

Які проблеми з F-16 назвали аналітики:

Україні потрібна значна більша кількість західних винищувачів, щоб ефективно виконувати завдання;

засоби ППО ЗС РФ заважають застосуванню F-16, тому ЗСУ слід продовжити знищувати установки на окупованій території та в тилу на території РФ.

"Потрібна значна кількість F-16, щоб розмістити їх у масштабах, необхідних для того, щоб Україна досягла успіху в інтеграції літаків у свою ширшу парасольку ППО", — ідеться у звіті ISW.

F-16 для України — деталі

Зазначимо, літакова коаліція західних країн для надання Україні літаків F-16 сформувалася влітку 2023-го, заявив рік тому президент Володимир Зеленський. Протягом 12 місяців пілоти і технічні фахівці навчались у США, Великій Британії, Данії, Бельгії, тим часом йшла підготовка української інфраструктури. Врешті весною 2024 року у ЗМІ повідомили про завершення тренувань пілотів, а українські військові пояснювали, що причина затримки появи літаків — неготовність аеродромів.

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Повітряні сили ЗСУ отримали перші винищувачі, а The Economist назвало їхню кількість — 10 од. Спершу українська влада не підтверджувала інформацію, але 4 липня, на день Повітряних сил, президент Зеленський офіційно заявив, що літаки вже в Україні. Тоді ж під час урочистостей українцям показали два винищувачі, які пролетіли у небі.

Нагадуємо, 1 липня генерал ЗСУ та ексрозвідник Микола Маломуж пояснив, якою зброєю, крім F-16, потрібно посилити ЗСУ, щоб діставати до цілей вглибині російської території. 2 липня військовий експерт припустив, як вплине на росіян перше збиття Су-34, підбитого західним винищувачем.