Авіаційна коаліція: Данія та Нідерланди навчатимуть льотчиків ЗСУ на F-16, — Резніков

Надалі до коаліції приєднаються й інші країни, зазначив глава Міноборони. Програма підготовки українських льотчиків буде готова до липня 2023 року.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що "Літакову коаліцію" сформовано і тепер Данія та Нідерланди забезпечать підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це 16 червня повідомила пресслужба Міноборони України.

"Це лише перший крок. Зовсім скоро ми побачимо й інші країни, які доєднаються до коаліції. До липня буде готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки наших військових", — розповів Резніков під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

Глава оборонного відомства додав, що окрім надання бойової авіації Україні на засіданні у форматі "Рамштайн" обговорювалися питання артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Крім того, Резкніков повідомив про створення коаліції в галузі інформаційних технологій. За його словами, в ній візьмуть участь Естонія та Люксембург, які надаватимуть свою підтримку у сфері ІТ та кіберзахисту.

"Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, розпочатій Росією. Я дякую Ллойду Остіну за його лідерство, а також дякую всім нашим друзям і партнерам за непохитну підтримку", — підкреслив Резніков.

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Нагадаємо, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 15 червня заявила, що днями Мадрид планує направити в Україну 20 гусеничних броньованих машин, а також 4 танки Leopard 2А4, які раніше перебували на ремонті. Крім того, для потреб ЗСУ буде надано військовий госпіталь.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 червня заявив, що в країнах НАТО українські льотчики розпочали навчання на винищувачах F-16. Проте спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат спростував слова Столтенберга. Офіцер заявив, що процес навчання льотчиків ЗСУ є непростим і розтягнутим за часом, і над цим питанням ще працюють українські військові фахівці в Європі.