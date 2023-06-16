20 БТР та танки Leopard 2: Іспанія виділить Україні пакет військової допомоги

Міноборони країни також анонсувало навчання українських військових медиків для управління сучасним польовим шпиталем Role 2 plus, який незабаром прибуде до Києва.

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Незабаром Іспанія планує направити в Україну два десятки броньованих машин та 4 танки Leopard 2А4, а також передасть військовий шпиталь для ЗСУ. Про це 15 червня заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами Роблес, доставка 20 гусеничних броньованих машин і 4 танків Leopard 2А4, які раніше перебували на ремонті, планується вже 19 червня до Польщі. Після прибуття до Польщі техніка негайно буде направлена до Києва.

Міністерка оборони Іспанії також пообіцяла, що в Україну прибуде польовий шпиталь Role 2 plus, який складається з 12 контейнерів, що дозволяють забезпечити потреби медичних бригад у хірургічних та стабілізаційних заходах. Українські військові медики, які працюватимуть у шпиталі, пройдуть в Іспанії відповідне навчання.

Роблес також зазначила, що її країна непохитно підтримуватиме Україну в її прагненні "до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", поки це буде необхідно.

Нагадаємо, 15 червня стало відомо, що Данія та Нідерланди надали кошти на закупівлю 14 танків Leopard 2 для ЗСУ. Усі 14 Leopard будуть відправлені до України протягом наступного року.

Наприкінці травня Міноборони Іспанії анонсувало нові постачання Leopard Україні. Окрім чотирьох танків країна передасть Україні нову партію броньованих машин піхоти M113.