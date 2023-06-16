20 БТР и танки Leopard 2: Испания выделит Украине пакет военной помощи

Минобороны страны также анонсировало обучение украинских военных медиков для управления современным полевым госпиталем Role 2 plus, который в скором времени прибудет в Киев.

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На днях Испания планирует направить в Украину два десятка бронированных машин и 4 танка Leopard 2А4, а также передаст военный госпиталь для ВСУ. Об этом 15 июня заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По словам Роблес, доставка 20 гусеничных бронированных машин а также 4 танков Leopard 2А4, которые ранее находились на ремонте, планируется уже 19 июня в Польшу. После прибытия в Польшу техника незамедлительно будет направлена Киеву.

Министр обороны Испании также пообещала, что в Украину прибудет полевой госпиталь Role 2 plus, состоящий из 12 контейнеров, позволяющих обеспечить потребности медицинских бригад в хирургический и стабилизационных мероприятиях. Украинские военные медики, которые будут работать в госпитале пройдут в Испании соответствующее обучение.

Роблес также отметила, что ее страна будет непоколебимо поддерживать Украину в ее стремлении "к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", пока это будет необходимо.

Напомним, 15 июня стало известно, что Дания и Нидерланды предоставили средства на закупку 14 танков Leopard 2 для ВСУ. Все 14 Leopard будут отправлены в Украину в течение следующего года.

В конце мая, Минобороны Испании анонсировало новые поставки Leopard Украине. Кроме четырех танков страна передаст Украине новую партию бронированных машин пехоты M113.