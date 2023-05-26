"Скільки буде потрібно": Іспанія поставить Україні додаткові танки Leopard 2

У Міноборони країни заявили, що Мадрид відправить ЗСУ ще 4 танки Leopard 2A4, а також нову партію броньованих машин піхоти M113.

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Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес 25 травня взяла участь у режимі відеоконференції у дванадцятому засіданні Контактної групи у німецькому Рамштайні. Під час виступу вона анонсувала нові постачання зброї Україні. Про це пише пресслужба Міноборони Іспанії.

За словами Роблес, Іспанія надасть Україні ще 4 танки Leopard 2A4, а також нову партію броньованих машин піхоти M113.

Крім того, Роблес наголосила, що українські військові швидко навчаються користуватися західною технікою на території Іспанії. Так вже вдалося навчити близько 1500 військовослужбовців з України.

Також глава міністерства заявила, що дуже важливо єдність, рішучість та ефективність країн та організацій, які беруть участь у Контактній групі з оборони України від російської агресії.

Роблес заявила, що союзники можуть розраховувати на Іспанію, оскільки вона підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, що 24 травня посол України в Німеччині анонсував швидку доставку 110 Leopard 1A5. За словами українського дипломата, нові танки з Берліна незабаром будуть доставлені в Україну. Протягом року передбачається доставка понад 100 одиниць бойової техніки.

Крім того, 25 травня стало відомо, що Чехія хоче придбати новітні танки Leopard 2A8. Міністр оборони Яна Чорнохова каже, що один із її основних пріоритетів — створити важку бригаду з танками. Тому Прага зацікавлена купити до 70 нових машин.

Також повідомлялося, що у 2022 році в РФ підготували 120 000 військових, з них 5 000 танкістів та операторів БПЛА. За даними Міноборони України, російські окупанти з початку повномасштабної війни втратили понад 200 тисяч солдатів і офіцерів, 3792 танки та 309 літаків.