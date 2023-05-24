"Нова німецька міць": посол України в Німеччині анонсував скору доставку 110 Leopard 1A5
За словами українського дипломата, нові танки з Берліна незабаром будуть доставлені в Україну. Протягом року передбачається доставка понад 100 одиниць бойової техніки.
У середу, 24 травня, український посол у Німеччині Олексій Макєєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін у співдружності з партнерами обіцяли передати Україні. Про це посол написав у своєму Twitter.
За словами українського дипломата, в Україну передбачено постачання 110 одиниць танків, які прибудуть незабаром.
"110 Leopard 1A5. Скоро. Нова німецька міць", – зазначив посол України у повідомленні.
Макєєв розмістив у повідомленні своє фото на тлі одного з німецьких танків та опублікував невеликий відеоогляд про танки Leopard 1A5.
Танки Leopard 1A5 з Німеччини
7 лютого голова Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував, що країни Європи планують передати Україні понад 100 танків Leopard 1A5. За словами Пісторіуса, Leopard 1 поставлятиметься поетапно.
Наприкінці квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає десятки танків Leopard версії 1A5 у середині року. Представник німецького уряду нагадав, що його держава передала українським військовим у березні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder. За його словами, постачання до 80 Leopard 1 буде розпочато у середині року.
Також нагадаємо, у середині травня Фокус розбирав на що здатний перший німецький танк Leopard у боях проти Збройних сил РФ.