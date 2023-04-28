У Міноборони Німеччини назвали терміни постачання десятків танків Leopard 1А5 до України

Постачання запасних частин та боєприпасів для танків Leopard 1А5 також включені у відповідні пакети допомоги.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна отримає десятки танків Leopard застарілої версії 1A5 в середині року. Про це він повідомив іспанському виданню La Vanguardia.

Представник німецького уряду нагадав, що його держава передала українським військовим у березні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder. Постачання запасних частин та боєприпасів також включені у відповідні пакети допомоги. За словами Пісторіуса, разом із партнерами "внаслідок відповідного постачання вдалося забезпечити бригаду".

"Постачання до 80 Leopard 1 почнеться в середині року", – пояснив він.

Борис Пісторіус зазначив, що відправляти бойові танки Leopard 1A5 тільки розпочали. Лише на цьому тижні також стартувала підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1.

Характеристики Leopard 1А5

Танк 1А5 – це остання модифікація танка від 1987 року. Бойова модернізована техніка поступово отримала новий функціонал – прицільну комп'ютеризовану систему керування вогнем, стабілізатор озброєння. Турбований дизель на 830 к.с для бойової машини вагою у 42 тонни вважається цілком оптимальним варіантом. У танка на озброєні 105-мм гармата. Бронепробиття 105-мм бронебійним підкаліберним снарядом НАТО — 450-500 мм на дистанції 2 км. Це фактично дорівнює аналогічному показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда "Манго" радянських танків.

Нагадаємо, 25 квітня Юрій Мисягін, депутат Верховної Ради повідомив, що в Україні зафіксували колону танків ЗСУ Leopard 2. Танкісти української армії вже відпрацьовують навички на полігонах для подальших дій у зоні бойових дій.

Також у Генштабі ЗСУ 18 квітня назвали кількість танків Leopard 2, які вже передала Україні Канада. Техніку, яку передали Україні, транспортували за допомогою транспортних літаків CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади.