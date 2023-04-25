Колону танків ЗСУ Leopard 2 зафіксували на відео в Україні, – нардеп

Екіпажі 10 танків Leopard тренуються на українських полігонах і відпрацьовують професійні навички.

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Бійці Збройних сил України готуються застосовувати танки Leopard 2A4 на фронті. Відео колони техніки 25 квітня опублікував у Telegram Юрій Мисягін, депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді.

Він зазначив, що 10 танків з екіпажами перебувають на території нашої держави. Очевидно, танкісти української армії вже відпрацьовують навички на полігонах. Локацію перебування техніки нардеп, звісно, не назвав.

"Колона з 10 німецьких танків Leopard 2A4 вже в Україні", — заявив Мисягін.

Нагадаємо, 17 квітня Мисягін розповів, що колону танків PT-91 Twardy польського виробництва зафіксували на полігоні на території України. Він підтвердив, що Збройні сили України вже отримали відповідну техніку. Кількість одиниць танків у партії, яка надійшла від Польщі Україні, також невідома. Уряд Польщі протягом кількох тижнів планував передати нашій державі ще 10 танків Leopard 2, а також 60 одиниць танків Т-72 та модернізованих PT-91 Twardy. В польському Кабміні зазначали, що техніку українські війська можуть отримати раніше термінів, які були заплановані.

21 квітня нардеп Мисягін показав бронеавтомобілі Bushmaster на службі в ЗСУ. Він зазначив, що Україна отримала 90 одиниць техніки австралійського виробництва. Він не повідомив, у якій саме локації українські захисники застосовують відповідну техніку. Також невідомо, які саме підрозділи її експлуатують, оскільки інформація не розголошується для проведення успішного контрнаступу ЗСУ.

Також заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки 7 квітня показав один із перших американських БТР Stryker, які ЗСУ отримали від Сполучених Штатів. Виявилося, що бронемашини вже проходить тестування у підрозділі Сил оборони в українському лісі. Наприкінці січня США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда, у якому вперше американські союзники передбачили включити можливість транспортування цих бойових машин піхоти у кількості 90 одиниць.