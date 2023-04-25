Колонну танков ВСУ Leopard 2 зафиксировали на видео в Украине, – нардеп

Экипажи 10 танков Leopard тренируются на полигонах и отрабатывают профессиональные навыки.

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Бойцы Вооруженных сил Украины готовятся применять танки Leopard 2A4 на фронте. Видео колонны техники 25 апреля опубликовал в Telegram Юрий Мысягин, депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде.

Он отметил, что 10 танков с экипажами находятся на территории нашего государства. По всей видимости, танкисты украинской армии уже отрабатывают навыки на полигонах. Локацию нахождения техники нардеп, конечно, не назвал.

"Колонна из 10 немецких танков Leopard 2A4 уже в Украине", – заявил Мысягин.

Напомним, 17 апреля Мисягин рассказал, что колонну танков PT-91 Twardy польского производства зафиксировали на полигоне на территории Украины. Он подтвердил, что вооруженные силы Украины уже получили соответствующую технику. Количество единиц танков в партии, поступившей от Польши Украине, также неизвестно. Правительство Польши в течение нескольких недель планировало передать нашему государству еще 10 танков Leopard 2, а также 60 единиц танков Т-72 и модернизированных PT-91 Twardy. В польском Кабмине отмечали, что технику украинские войска могут получить раньше запланированных сроков.

21 апреля нардеп Мысягин показал бронеавтомобили Bushmaster на службе в ВСУ. Он отметил, что Украина получила 90 единиц техники австралийского производства. Он не сообщил, в какой именно локации украинские защитники применяют соответствующую технику. Также неизвестно, какие подразделения ее эксплуатируют, поскольку информация не разглашается для проведения успешного контрнаступления ВСУ.

Также заместитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке 7 апреля показал один из первых американских БТР Stryker, которые ВСУ получили от Соединенных Штатов. Оказалось, что бронемашина уже проходит тестирование в подразделении Сил обороны в украинском лесу. В конце января США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 2,5 миллиарда, в котором впервые американские союзники предусмотрели включить возможность транспортировки этих боевых машин пехоты в количестве 90 единиц.