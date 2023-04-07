Американские БТР Stryker уже используются в тренировке в украинском лесу (видео)

По словам заместителя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Юрия Мысягина, одна из машин была с противоминными катками.

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Один из первых американских БТР Stryker, которые ВСУ получили от Соединенных Штатов, уже проходит тестирование в подразделении Сил обороны в украинском лесу. Видео "Страйкера" опубликовал заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

Сообщается, что одна машина была с противоминными катками.

В конце января США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд, в котором впервые была предусмотрена передача этих боевых машин пехоты в количестве 90 штук. Были также анонсированы 59 БМП Bradley. Сообщалось, что поставки всей этой техники предназначены для контрнаступления весной, когда у ВСУ появится окно возможностей. Дания, среди прочих, анонсировала 19 гаубиц Caesar, которые доказали свою эффективность на поле боя благодаря точности и мобильности.

БТР Stryker

Stryker — это бронированная машина, которую выпускает американская компания General Dynamics Land Systems. Машины Stryker предназначены для транспортировки подразделений пехоты в боях низкой интенсивности.

Первый контракт на выпуск этих машин их производитель заключил в ноябре 2000 года, за шесть лет General Dynamics должна была произвести 2131 "Страйкер", стоимость контракта оценивалась в 4 млрд долларов.

С 2016 эти БТР оснащаются системой активной защиты Iron Curtain, которая перехватывает гранаты РПГ и дозвуковые ПТУР. Комплекс активной защиты направляет осколки вниз, что избежать поражение пехоты.

По оценкам аналитиков, танки Challenger 2, Leopard 2, боевые машины пехоты Marder, Strykers и Cougars предоставляют психологические преимущество ВСУ. Западные системы превосходят российские образцы, однако текущих объемов хватит только на ограниченное, локализованное контрнаступление.