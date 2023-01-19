Без ATACMS, но с БМП: пакет военной помощи Украине от США оценили в $2,5 млрд, – CNN

Штаты впервые передадут ВСУ бронированные машины Stryker и Bradley. Танки или ракеты дальнего действия ATACMS в администрации Джо Байдена решили не отправлять.

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Соединенные Штаты завершают работу над крупным пакетом военной помощи Украине, общая сумма которого составит около 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил 19 января американский телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

Новый пакет помощи для ВСУ станет одним из крупнейших среди предоставляемых Штатами после начала полномасштабной фазы войны с Россией. Ожидается, что его полностью сформируют до конца недели, говорит один из собеседников.

Впервые в пакет военной помощи войдут легкие бронетранспортеры Stryker.

[ + – ] По оценкам военных экспертов, БМП Stryker — одни из лучших в мире в своем классе Фото: Wikipedia

В пакет войдет больше бронированных боевых машин Bradley, чем планировалось. В сочетании с БМП Stryker ВСУ получат сильную поддержку бронетехникой для противостояния оккупантам, отметили источники.

[ + – ] БМП Bradley могут помочь ВСУ разведывать российские позиции, перевозить солдат и вести огонь по бронетехнике

Кроме этого, в список войдут противоминные машины MRAP. Американцы не будут отправлять танки и ракеты дальнего действия ATACMS, о которых неоднократно просила Украина.

США отправят ВСУ больше боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS, которые постоянно предоставлялись в последних пакетах помощи, отметили журналисты.

Энергетический пакет на 125 миллионов долларов

Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине дополнительный финпакет энергетическую поддержку на 125 миллионов долларов.

Деньги, по данным журналистов, передадут через Агентство США по международному развитию (USAID).

Средства должны потратить на закупку газовых турбин, высоковольтных трансформаторов, оборудование для ремонта распределительных подстанций, резервного электроснабжения систем водо- и теплоснабжения.

Напомним, что 18 января СМИ писали о возможной передаче Украине высокоточных планирующих бомб GLSDB, способных поражать цели на расстоянии 160 километров. Данные снаряды запускаются из систем М142 HIMARS.

Фокус 18 января писал о требовании евродепутатов к канцлеру Германии Олафу Шольцу передать ВСУ танки Leopard. Автократы в других странах следят за ходом войны в Украине и по ее результатам примут собственные геополитические решения, указывают немецкие политики.

Канада собирается отправить Украине 200 броневиков Senator до лета 2023 года. Общая стоимость машин — около 90 миллионов американских долларов.