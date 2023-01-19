Без ATACMS, але з БМП: пакет військової допомоги Україні від США оцінили у $2,5 млрд, – CNN

Штати вперше передадуть ЗСУ броньовані машини Stryker та Bradley. Танки чи ракети дальньої дії ATACMS в адміністрації Джо Байдена вирішили не відправляти.

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Сполучені Штати завершують роботу над великим пакетом військової допомоги Україні, загальна сума якого становитиме близько 2,5 мільярда доларів. Про це повідомив 19 січня американський телеканал CNN з посиланням на два поінформовані джерела.

Новий пакет допомоги для ЗСУ стане одним із найбільших серед наданих Штатами після початку повномасштабної фази війни з Росією. Очікується, що його повністю сформують до кінця тижня, каже один із співрозмовників.

Вперше до пакета військової допомоги увійдуть легкі бронетранспортери Stryker.

[ + – ] За оцінками військових експертів, БМП Stryker — одні з найкращих у світі у своєму класі Фото: Wikipedia

У пакет увійде більше броньованих бойових машин Bradley, ніж планувалося. У поєднанні з БМП Stryker ЗСУ матимуть сильну підтримку бронетехнікою для протистояння окупантам, зазначили джерела.

[ + – ] БМП Bradley можуть допомогти ЗСУ розвідувати російські позиції, перевозити солдатів і вести вогонь по бронетехніці

Крім цього, до списку увійдуть протимінні машини MRAP. Американці не відправлятимуть танки та ракети дальньої дії ATACMS, про які неодноразово просила Україна.

США відправлять ЗСУ більше боєприпасів для далекобійних РСЗВ HIMARS, які постійно надавалися в останніх пакетах допомоги, зазначили журналісти.

Енергетичний пакет на 125 мільйонів доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір надати Україні додатковий фінпакет енергетичну підтримку на 125 мільйонів доларів.

Гроші, за даними журналістів, передадуть через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Кошти мають витратити на закупівлю газових турбін, високовольтних трансформаторів, обладнання для ремонту розподільчих підстанцій, резервного електропостачання систем водо- та теплопостачання.

Нагадаємо, що 18 січня ЗМІ писали про можливу передачу Україні високоточних плануючих бомб GLSDB, здатних вражати цілі на відстані 160 кілометрів. Такі снаряди запускаються із систем М142 HIMARS.

Фокус 18 січня писав про вимогу євродепутатів до канцлера Німеччини Олафа Шольца передати ЗСУ танки Leopard. Автократи в інших країнах стежать за перебігом війни в Україні та за її результатами ухвалять власні геополітичні рішення, зазначають німецькі політики.

Канада збирається відправити Україні 200 броньовиків Senator до літа 2023 року. Загальна вартість машин – близько 90 мільйонів американських доларів.