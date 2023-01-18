Б'ють на 160 км: США готуються передати Україні далекобійні ракети, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що може йтися про "бомби малого діаметра наземного базування". Передбачається, що це можуть бути ракети виробництва компанії Boeing.

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Сполучені Штати готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України, куди додадуть високоточні плануючі бомби GLSDB, які можуть уражати цілі на відстані 160 кілометрів. Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що пакет враховуватиме додаткову артилерію, боєприпаси та бронетехніку (ймовірно, бойові броньовані машини Stryker). Очікується, що США не передадуть американські танки M1 Abrams.

Видання пише, що танки не передадуть через проблеми з логістикою та технічним обслуговуванням. Проте Штати допомогли Україні отримати радянські танки та підтримують рішення Великої Британії відправити майже дюжину своїх танків Challenger 2.

Також у матеріалі сказано, що пакет не враховуватиме тактичний ракетний комплекс великої дальності, здатний уражати цілі в Москві з України. Так, адміністрація Байдена боїться спровокувати РФ на ескалацію.

Що стосується ракет із дальністю ураження цілей 160 кілометрів, то може йтися про "бомби малого діаметра наземного базування" або GLSDB, які запускаються за допомогою систем М142 HIMARS.

Журналісти пишуть, що пакет ще не підписано, тому що доопрацьовується і його вміст може змінитися. Але офіційні особи очікують на оголошення у зв'язку з черговою зустріччю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині в п'ятницю.

Ракети GLSDB

Це малогабаритні високоточні боєприпаси, фактично крилата бомба. Створено Boeing спільно з компанією SAAB. Для наведення цілі зброя використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерційну систему навігації.

Раніше Фокус писав, що євродепутати вимагали від Шольца передати танки Leopard 2 Україні. На думку представників Європарламенту, результат війни в Україні багато в чому визначатимуть майбутні геополітичні рішення представників інших авторитарних режимів.

Також повідомлялося, що ЗСУ прославили рушницю DroneGun Tactical на весь світ. Після успішного застосування антидронових рушниць в Україні компанія-виробник стала відомою на весь світ.

Ще нагадаємо, що Канада передасть Україні 200 броньовиків Senator. Дві сотні машин мають надійти до української армії до літа 2023 року. Раніше журналісти зазначали, що Roshel допрацьовує броньовики на основі відгуків від України.