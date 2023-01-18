ЗСУ прославили рушницю DroneGun Tactical на весь світ: її застосовують проти дронів ЗС РФ

Після успішного застосування антидронових рушниць в Україні компанія-виробник стала відомою на весь світ.

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Через бум популярності дронів австралійська компанія DroneShield не встигає підписувати контракти, повідомляє DailyMail. Ні, фірма не продає безпілотники, а навпаки допомагає боротися з ними.

Не секрет, що дрони з невинної і захоплюючої розваги перетворилися на справжню загрозу. На сцені театру воєнних дій вони збирають розвідувальні дані та навіть несуть смерть. У цивільному житті служать як інструмент стеження чи доставки контрабанди.

Тому компанія DroneShield поставила за мету боротьбу з дронами за допомогою компактних систем власної розробки. Це спеціальні рушниці та пістолети, які можуть збити або захопити дрон за допомогою радіочастотних перешкод.

Австралійці розпочинали свій шлях на краудфандингових майданчиках і зуміли зібрати там стартовий капітал $50 тис. для випуску своїх перших пристроїв. Але справжній успіх та визнання компанія отримала після того, як її розробками стали активно та успішно користуватися ЗСУ у боротьбі з дронами російських окупантів.

[ + – ] Антидронова рушниця DroneGun Tactical діє в радіусі 2,5 км. Фото: Соцмережi

Головними моделями, що викликають інтерес публіки, є антидронова рушниця DroneGun Tactical і антидроновий пістолет DroneGun MKIII. Рушниця здатна збити або захопити безпілотник у радіусі 2,5 км. Вага зброї 7,5 кг, автономність понад 2 години роботи. У компактнішого побратима вага всього трохи більше 2 кг, але і зона бойового охоплення не менше. Обидві моделі можуть заглушити як радіозв'язок безпілотника з оператором, так і управління дроном через супутник.

[ + – ] Радіус дії DroneGun MKIII менший і він служить для поліцейських цілей Фото: Соцмережi

Після успішного застосування антидронових рушниць проти БПЛА російських окупантів в Україні компанія стала отримувати дуже багато замовлень. Її пристрої успішно використовувалися для охорони інавгурації бразильського президента, на Іграх Співдружності, а також активно закуповуються поліцією для запобігання постачанню дронами наркотиків у в'язниці.

[ + – ] DroneGun Tactical у дії

Потік замовлень не припиняється. Минулого грудня компанія підписала відразу два контракти на $11 млн. з кількома урядовими агентствами, а також забезпечить антидроновими рушницями на $6 млн. Сили оборони Австралії.

Раніше Фокус розповідав, як дрони допомагають знаходити докази злочинів РФ в Україні.