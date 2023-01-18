ВСУ прославили ружье DroneGun Tactical на весь мир: его применяют против дронов ВС РФ

После успешного применения антидроновых ружей в Украине, компания-производитель стала известной на весь мир.

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Из-за бума популярности дронов австралийская компания DroneShield не успевает подписывать контракты, сообщает DailyMail. Нет, фирма не продает беспилотники, а наоборот – помогает бороться с ними.

Не секрет, что дроны из безобидного и увлекательного развлечения превратились в настоящую угрозу. На сцене театра военных действий они собирают разведывательные данные и даже несут смерть. В гражданской жизни служат как инструмент слежки или доставки контрабанды.

Поэтому компания DroneShield поставила своей целью борьбу с дронами с помощью компактных систем собственной разработки. Это специальные ружья и пистолеты, которые могут сбить или захватить дрон с помощью радиочастотных помех.

Австралийцы начинали свой путь на краудфандинговых площадках и сумели собрать там стартовый капитал в $50 тыс. для выпуска своих первых устройств. Но настоящий успех и признание компания получила после того, как ее разработками стали активно и успешно пользоваться ВСУ в борьбе с дронами российских оккупантов.

[ + – ] Антидроновое ружье DroneGun Tactical действует в радиусе 2,5 км. Фото: Соцсети

Главными моделями, вызывающими интерес публики являются антидроновое ружье DroneGun Tactical и антидроновый пистолет DroneGun MKIII. Ружье способно сбить или захватить беспилотник в радиусе 2,5 км. Вес оружия 7,5 кг, автономность более 2 ч работы. У более компактного собрата вес всего чуть более 2 кг, но и зона боевого охвата не меньше. Обе модели могут заглушить не только радиосвязь беспилотника с оператором, но и управление дроном через спутник.

[ + – ] Радиус действия DroneGun MKIII меньше и он служит для полицейских целей Фото: Соцсети

После успешного применения антидроновых ружей против БПЛА российских оккупантов в Украине, компания стала получать очень много заказов. Ее устройства успешно использовались для охраны инаугурации бразильского президента, на Играх Содружества, а так же активно закупаются полицией для предотвращения поставок дронами наркотиков в тюрьмы.

[ + – ] DroneGun Tactical в действии

Поток заказов не прекращается. В прошедшем декабре компания подписала сразу два контракта на $11 млн. с несколькими правительственными агентствами, а так же обеспечит антидроновыми ружьями на $6 млн. Силы обороны Австралии.

Ранее Фокус рассказывал, как дроны помогают находить доказательства преступлений РФ в Украине.