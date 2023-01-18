Дроны помогают находить доказательства преступлений РФ в Украине: как это происходит

Беспилотники снимают на видео последствия российских обстрелов в Харькове — прокуратура представит записи в суде.

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В Харьковской области правоохранители используют дроны для сбора доказательств преступлений, совершенных Россией. Детали сообщил телеканал "Интер", передает сайт "Подробности".

В своих расследованиях прокуратура сотрудничает с инновационным криминалистическим центром, использующим беспилотники. Дроны позволяют снимать локации с высоты, а искусственный интеллект — определяет улики, которые может не заметить человек. С помощью таких технологий специалисты во всех подробностях фиксируют российские преступления на территории Украины. Они особенно полезны для съемки массовых захоронений или повреждений.

Один из БПЛА сейчас летает над Северной Салтовкой — районом Харькова, который россияне начали обстреливать одним из первых. Вскоре правоохранители планируют представить видеозаписи судьям и судебным экспертам. Специалисты из разных отраслей в любой момент смогут осмотреть места преступлений с разных ракурсов и в разном разрешении.

Помимо сбора улик, дроны оберегают сотрудников правоохранительных органов во время осмотров. Харьковская область стала одним из самых опасных регионов Украины из-за огромного количества мин, снарядов и взрывчатки, оставшихся после деоккупации. Беспилотникам взрывные устройства не угрожают в отличие от людей, которые лично отправляются на места происшествий.

Одним из самых эффективных БПЛА специалисты называют квадрокоптер DJI Mavic 3. Он оснащен хорошей камерой и емкой батареей, которая позволяет работать до 40 минут без перезарядки. В арсенале криминалистического центра есть и другие БПЛА, каждый имеет собственное имя.

Ранее писали, что в Днепре создали беспилотный самолет "Сайкония" для полицейских. Компания DeViRo создала гражданскую версию разведывательного БПЛА "Лелека-100" и оснастила его специальным ПО, позволяющим отслеживать цели и передавать их кооридаты правоохранителям.