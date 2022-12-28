В Днепре создали полицейский беспилотник "Сайкония": чем он поможет украинцам

"Сайкония" является гражданской версией разведывательного БПЛА "Лелека-100", который военные используют на фронте.

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В городе Днепр филиал компании DeViRo разработал беспилотник "Сайкония" для нужд Национальной полиции. Подробности пишет портал "Відкритий", ссылаясь на пресс-службу Днепропетровского областного совета.

"Сайкония" является гражданской версией военного разведывательного дрона "Лелека-100". Он получил особое программное обеспечение, которое позволяет захватывать цели с воздуха и сопровождать их, передавая координаты полицейским в режиме реального времени.

Сборка беспилотника занимает около 15 минут, после чего он может летать до четырех часов, преодолевая расстояние до 200 км. Оператор вручную управляет "Сайконией" с помощью пульта, получая видеосигнал в радиусе 50 км.

Как рассказал заместитель директора "Производственно-инновационной компании "ДЕВИРО" Кирилл Заболотный, дрон оснащается тепловизором, чтобы искать людей под завалами и оценивать масштабы разрушений после обстрелов критически важной инфраструктуры Украины. Кроме того, с его помощью правоохранители смогут выслеживать российские диверсионные группы или убегающих преступников.

Производитель передаст беспилотники Патрульной полиции Днепропетровской области в рамках программы фонда Razom for Ukraine. Одна "Сайкония" оценивается в $140 тыс, сколько конкретно аппаратов планируют собрать — не разглашается.

"Эта модель предназначена для выполнения спасательных миссий, эвакуаций, помощи спасателям при разборе завалов", — прокомментировала вице-президент фонда Любовь Шипович.

Известно, что "Лелека-100" может разгоняться до 120 км/ч и летать на высоте до 1500 км, а ее продолжительность полета составляет около 2,5 часов. Военные используют такие БПЛА для ведения разведки и корректировки огня.

В апреле беспилотник "Лелека-100" обнаружил кладбище военной техники в Белгородской области. Аналитики насчитали 57 единиц, включая танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры.

Ранее писали, какие военные беспилотники уже разработали и выпускают в Украине. Помимо стандартной "Лелеки-100" DeViRo собирает ударную версию дрона под названием RAM II UAV.