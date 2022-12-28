У Дніпрі створили поліцейський безпілотник "Сайконія": чим він допоможе українцям

"Сайконія" є цивільною версією розвідувального БПЛА "Лелека-100", який військові використовують на фронті.

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У місті Дніпро філія компанії DeViRo розробила безпілотник "Сайконія" для потреб Національної поліції. Подробиці пише портал "Відкритий", посилаючись на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.

"Сайконія" є цивільною версією військового розвідувального дрона "Лелека-100". Він отримав особливе програмне забезпечення, яке дозволяє захоплювати цілі з повітря та супроводжувати їх, передаючи координати поліцейським у режимі реального часу.

Складання безпілотника займає близько 15 хвилин, після чого він може літати до чотирьох годин, долаючи відстань до 200 км. Оператор вручну керує "Сайконією" за допомогою пульта, отримуючи відеосигнал у радіусі 50 км.

Як розповів заступник директора "Виробничо-інноваційної компанії "ДЕВІРО" Кирило Заболотний, дрон оснащується тепловізором, щоб шукати людей під завалами й оцінювати масштаби руйнувань після обстрілів критично важливої інфраструктури України. Крім того, з його допомогою правоохоронці зможуть відстежувати російські диверсійні групи або злочинців-утікачів.

Виробник передасть безпілотники Патрульній поліції Дніпропетровської області в межах програми фонду Razom for Ukraine. Одна "Сайконія" оцінюється в $140 тис., скільки саме апаратів планують зібрати — не розголошується.

"Ця модель призначена для виконання рятувальних місій, евакуацій, допомоги рятувальникам під час розбору завалів", — прокоментувала віцепрезидентка фонду Любов Шипович.

Відомо, що "Лелека-100" може розганятися до 120 км/год і літати на висоті до 1500 км, а його тривалість польоту становить близько 2,5 години. Військові використовують такі БПЛА для ведення розвідки та коригування вогню.

У квітні безпілотник "Лелека-100" виявив кладовище військової техніки в Бєлгородській області. Аналітики нарахували 57 одиниць, включаючи танки, самохідні артилерійські установки, бронетранспортери.

Раніше писали, які військові безпілотники вже розробили та випускають в Україні. Крім стандартного "Лелеки-100", DeViRo збирає ударну версію дрона під назвою RAM II UAV.