Українські військові знайшли кладовище російської техніки під Бєлгородом (фото)

Безпілотний комплекс "Лелека-100" зафіксував стоянку з танками, артилерією та іншою технікою, яка потребує ремонту.

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Українська аеророзвідка виявила неподалік кордону з Україною кладовище військової техніки. Про це повідомляє The Sun.

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У селі Головчино (Бєлгородська область) знайшли стоянку знищеної бронетехніки РФ. Журналісти нарахували 57 одиниць техніки:

17 танків Т-90 та Т-72;

7 САУ, враховуючи Мста-Б;

САУ "Акація";

броньовики;

2 танко-евакуаційні машини.

Знайти стоянку вдалося українському підрозділу "Аеророзвідка". Для цього використали БПЛА "Лелека-100". Водночас український військовий з позивним "Рейнджером" заявив, що вся російська техніка, яка прийшла в Україну закінчить так само. На танковому цвинтарі.

[ + – ] Оператори "Лелеки-100"

Вказується, що більшість техніки прибули із Сумської області. У багатьох танків відірвані вежі.

"Той факт, що ці танки залишилися в Головчино, свідчить про те, що вони непотрібні Росії", — заявило джерело в українській розвідці.

Експерти по-різному оцінюють цвинтар техніки. В аналітичному центрі RUSI заявили, що розташування техніки говорить про поспіх їх доставки. А це означає, що вони потребують ремонту або вже проходять його.

"Можливо, деякі з них можуть бути повернені в стрій, частину можуть просто розібрати на запчастини, щоб повернути в дію іншу техніку", — вважає експерт з оборони Джозеф Демпсі.

Нагадаємо, ЗСУ показали роботу українських САУ Мста-С, які знищили не одну ворожу батарею.

21 квітня стало відомо, що фонд "Повернись живим" сплатив виробництво 25 БПЛА "Лелека-100" для ЗСУ.