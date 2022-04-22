Знищують цілі батареї ворога: ЗСУ показали роботу українських САУ Мста-С (відео)

Здебільшого розрахунки працюють уночі: відпрацювали — перекат на 2-3 км, і так по 7 разів. Удень військові відсипаються, дозаправляються, вантажать боєприпаси.

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Військові із самохідного дивізіону артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича розповіли про те, як вони ведуть оборону на Донецькому операційному напрямку. Про це повідомляє АрміяInform.

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Військові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну воюють на сході України. За 57 важких боїв військові з 2С19 "Міста-С" знищили:

батарею "Гіанцит-С" — 6 одиниць;

установки "Град" — 6 одиниць;

танки — як мінімум 2 одиниці.

Зазначається, що в боях відзначилися як досвідчені артилеристи, так і новачки, які перед ротацією підписали контракт із ЗСУ. Декілька бійців уже нагородили указами президента України.

Капітан Андрій нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. 27 лютого завдяки професійним діям особового складу підрозділ знищили ворожі БМ-21 "Град". Ворог втратив живу техніку й особовий склад. Також було знищено район зосередження реактивної артилерійської батареї ворога, що підірвало їхню бойову міць і суттєво деморалізувало.

Здебільшого розрахунки працюють уночі: відпрацювали — перекат на 2-3 км, і так по 7 разів за ніч. Вдень військові відсипаються, дозаправляються, вантажать боєприпаси.

Також командування відзначає молодшого лейтенанта Дмитра, який у перші дні війни організував розвідку дивізіону. Знаючи місцевість, розвідники неодноразово виявляли скупчення і переміщення російських військових. Після визначення координат їх передавали далі. На той момент Дмитро був у званні старшого сержанта. Він отримав підвищення, а також орден "За мужність" ІІІ ступеня.

"Хлопці відважно б'ють рашистів, адже знають: ми на своїй землі, позаду — наші сім'ї, наші будинки, тому відступати нікуди, треба гнати супостата з України. Відмінно виконують поставлені завдання не лише хлопці, а й дівчата, яких у підрозділі також чимало. Усі й захисники, й захисниці роблять все, що від них залежить, щоб наблизити перемогу та відстояти рідну землю", — зазначають у публікації.

Нагадаємо, США в межах нового пакету військової допомоги передасть ЗСУ десятки гаубиць.

13 квітня Байрактар допоміг ЗСУ знищити колону військової техніки РФ.