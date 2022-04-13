Безпілотник Bayraktar допоміг ЗСУ знищити колону військової техніки Росії (відео)

Ударний безпілотник коригував вогонь із РСЗВ "Град" по армії окупанта. Bayraktar наводить артилерію на великій відстані та не потрапляє до зони дії ППО ворога.

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Збройні Сили України вдарили по реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) із колони техніки військ Росії. Про це повідомила 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

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"Княжа артилерія вміло та впевнено очищує український простір", — наголосили українські бійці.

[ + – ] Вогонь по колоні ворога коригував безпілотник Bayraktar TB2

Український мілітарний центр додав, що вогонь по колоні окупантів коригував турецький безпілотник Bayraktar TB2. Удари завдавали з РСЗВ БМ-21 "Град" калібру 122 мм.

Збройні Сили України, за даними центру, активно використовують Bayraktar TB2 у війні з російською армією. Безпілотник може наводити артилерію на великій відстані й не потрапляти водночас в зону дії протиповітряної оборони ворога.

[ + – ] Bayraktar TB2 керує наземна станція. Фото: Мілітарний

БПЛА керує наземна станція, яку перевозять автомобілем. Станція оснащена стелажними шафами, блоком кондиціювання повітря, системою фільтрації повітря NBC, блоками живлення, системами бездротового зв'язку та системами внутрішнього зв'язку.

Нагадаємо, що Росія періодично скаржиться на Туреччину через те, що вона продає Україні ударні безпілотники Bayraktar TB2.

Австрійський військовий аналітик та експерт з авіації Том Купер описував переваги ударного БПЛА Bayraktar TB2 у веденні повітряних атак. Купер зазначає, що українські МіГ-29 та Су-27 не такі ефективні.

Фокус вже писав, що турки за час застосування Bayraktar TB2 у Лівії, Сирії та Азербайджані могли покращити БПЛА і зараз російським загарбникам нічого протиставити.