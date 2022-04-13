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Военный Фокус Российско-украинская война

Беспилотник Bayraktar помог ВСУ уничтожить колонну военной техники России (видео)

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Фото: ukrinform | Россия жалуется на Турцию за продажу Украине беспилотников Bayraktar TB2

Ударный беспилотник корректировал огонь из РСЗО "Град" по армии оккупанта. Bayraktar наводит артиллерию на большом расстоянии и не попадает в зону действия ПВО врага.

Вооруженные Силы Украины ударили по реактивным системам залпового огня (РСЗО) из колонны техники войск России. Об этом сообщила 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"Княжеская артиллерия умело и уверенно очищает украинское пространство", – подчеркнули украинские бойцы.

Огонь по колонне врага корректировал беспилотник Bayraktar TB2

Украинский милитарный центр добавил, что огонь по колонне оккупантов корректировал турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Удары наносили из РСЗО БМ-21 "Град" калибра 122 мм.

Вооруженные Силы Украины, по данным центра, активно используют Bayraktar TB2 в войне с российской армией. Беспилотник может наводить артиллерию на большом расстоянии и при этом не попадать в зону действия противовоздушной обороны врага.

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Bayraktar TB2 управляется наземной станцией. Фото: Мілітарний

БПЛА управляется наземной станцией, которую перевозят на автомобиле. Станция оснащена стеллажными шкафами, блоком кондиционирования воздуха, системой фильтрации воздуха NBC, блоками питания, системами беспроводной связи и системами внутренней связи.

Напомним, что Россия периодически жалуется на Турцию за то, что она продает Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Австрийский военный аналитик и эксперт по авиации Том Купер описывал преимущества ударного БПЛА Bayraktar TB2 в ведении воздушных атак. Купер отмечает, что украинские МиГ-29 и Су-27 не так эффективны.

Фокус уже писал, что турки за время применения Bayraktar TB2 в Ливии, Сирии и Азербайджане могли улучшить БПЛА и на данный момент российским захватчикам нечего противопоставить.