Уничтожают целые батареи врага: ВСУ показали работу украинских САУ Мста-С (видео)

В основном расчеты работают ночью: отработали — перекат на 2-3 км, и так по 7 раз. Днем военные отсыпаются, дозаправляются, грузят боеприпасы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Военные из самоходного дивизиона артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича рассказал о том, как они ведут оборону на Донецком операционном направлении. Об этом передает АрміяInform.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воюют на востоке Украины. За 57 тяжелых боев военные из 2С19 "Мста-С" уничтожили:

батарею "Гианцит-С" — 6 единиц

установки "Град" — 6 единиц

танки — как минимум 2 единицы

Отмечается, что в боях отличились как опытные артиллеристы, так и новички, которые перед ротацией подписали контракт с ВСУ. Нескольких бойцов уже наградили указами президента Украины.

Капитан Андрей награжден орденом Богдана Хмельницкого III ступени. 27 февраля благодаря профессиональным действиям личного состава, подразделение уничтожили вражеские БМ-21 "Град". Враг потерял живую технику и личный состав. Также был уничтожен район сосредоточения реактивной артиллерийской батареи врага, что подорвало их боевую мощь и существенно деморализовало.

В основном расчеты работают ночью: отработали — перекат на 2-3 км, и так по 7 раз за ночь. Днем военные отсыпаются, дозаправляются, грузят боеприпасы.

Также командование отмечает младшего лейтенанта Дмитрия, который в первые дни войны организовал разведку дивизиона. Зная местность, разведчики неоднократно выявляли скопление и перемещение российских военных. После определения координат, их передавали дальше. На тот момент Дмитрий был в звании старшего сержанта. Он получил повышение, а также орден "За мужество" III степени.

"Ребята отважно избивают рашистов, ведь знают: мы на своей земле, позади — наши семьи, наши дома, поэтому отступать некуда, надо гнать супостата из Украины. Отлично выполняют поставленные задачи не только парни, но и девушки, которых в подразделении тоже немало. Все и защитники, и защитницы делают все от них зависящее, чтобы приблизить победу и отстоять родную землю", — отмечают в публикации.

Напомним, США в рамках нового пакета военной помощи передаст ВСУ десятки гаубиц.

13 апреля Байрактар помог ВСУ уничтожить колонну военной техники РФ.