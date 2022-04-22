Украинские военные обнаружили кладбище российской техники под Белгородом (фото)

Беспилотный комплекс "Лелека-100" зафиксировал стоянку с танками, артиллерией и другой техникой, которая нуждается в ремонте.

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Украинская аэроразведка обнаружила недалеко от границы с Украиной кладбище военной техники. Об этом сообщает The Sun.

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В деревне Головчино (Белгородская область) нашли стоянку уничтоженной бронетехники РФ. Журналисты насчитали 57 единиц техники:

17 танков Т-90 и Т-72

7 САУ, включая Мста-Б

САУ "Акация"

броневики

2 танко-эвакуационные машины

Обнаружить стоянку удалось украинскому подразделению "Аэроразведка". Для этого использовали БПЛА "Лелека-100". Вместе с тем украинский военный с позывным "Рейнджер" заявил, что вся российская техника, которая пришла в Украину закончит также. На танковом кладбище.

[ + – ] Операторы "Лелеки-100"

Указывается, что большинство техники прибыло из Сумской области. У многих танков оторваны башни.

"Тот факт, что эти танки остались в Головчино, говорит нам о том, что они бесполезны для России", — заявил источник в украинской разведке.

Эксперты по-разному оценивают кладбище техники. В аналитическом центре RUSI заявили, что расположение техники говорит о спешке их доставки. А это означает, что они нуждаются в ремонте или уже проходят его.

"Возможно, некоторые из них могут быть возвращены в строй, часть могут быть просто разобраны на запчасти, чтобы вернуть в строй другую технику", — считает эксперт по обороне Джозеф Демпси.

Напомним, ВСУ показали работу украинских САУ Мста-С, уничтожившие не одну вражескую батарею.

21 апреля стало известно, что фонд "Повернись живим" оплатил производство 25 БПЛА "Лелека-100" для ВСУ.