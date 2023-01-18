Дрони допомагають знаходити докази злочинів РФ в Україні: як це відбувається

Безпілотники знімають на відео наслідки російського обстрілу в Харкові — прокуратура представить записи в суді.

Related video

У Харківській області правоохоронці використовують дрони для збирання доказів злочинів, скоєних Росією. Деталі повідомив телеканал "Інтер", передає сайт "Подробиці".

У своїх розслідуваннях прокуратура співпрацює з інноваційним криміналістичним центром, який використовує безпілотники. Дрони дозволяють знімати локації з висоти, а штучний інтелект визначає докази, які може не помітити людина. За допомогою таких технологій фахівці зі всіма подробицями фіксують російські злочини на території України. Вони особливо корисні для зйомки масових поховань чи пошкоджень.

Один із БПЛА зараз літає над Північною Салтівкою — районом Харкова, який росіяни почали обстрілювати одним із перших. Незабаром правоохоронці планують подати відеозаписи суддям і судовим експертам. Фахівці з різних галузей у будь-який момент зможуть оглянути місця злочинів із різних ракурсів і в різній роздільній здатності.

Окрім збору доказів, дрони оберігають співробітників правоохоронних органів під час оглядів. Харківська область стала одним із найнебезпечніших регіонів України через величезну кількість мін, снарядів і вибухівки, що залишилися після деокупації. Безпілотникам вибухові пристрої не загрожують, на відміну людей, які особисто вирушають на місця пригод.

Одним із найефективніших БПЛА фахівці називають квадрокоптер DJI Mavic 3. Він оснащений гарною камерою та ємною батареєю, яка дозволяє працювати до 40 хвилин без перезарядки. В арсеналі криміналістичного центру є інші БПЛА, кожен має власне ім'я.

Раніше писали, що в Дніпрі створили безпілотний літак "Сайконія" для поліцейських. Компанія DeViRo створила цивільну версію розвідувального БПЛА "Лелека-100" й оснастила його спеціальним ПЗ, що дозволяє відстежувати цілі та передавати їхні координати правоохоронцям.