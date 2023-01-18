Канада передасть Україні 200 броньовиків Senator, – Ананд

Дві сотні машин мають надійти до української армії до літа 2023 року. Раніше журналісти зазначали, що Roshel допрацьовує броньовики на основі відгуків від України.

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Міністр оборони України провів зустріч із міністром оборони Канади Анітою Ананд, під час якої було анонсовано передачу ще 200 бронемашин Senator APC. Про це повідомляє The Globe and Mail.

Дві сотні броньовиків передадуть у межах посилення української армії. Усі Senator мають надійти до України до літа 2023 року. Загальна вартість машин складає близько 90 млн американських доларів із 500 виділених у листопаді 2022 року.

Бронемашини Senator призначені для безпечного перевезення бійців, евакуації поранених та патрулювання. Машини виготовляє компанія Roshel. Вказується, що з 24 лютого 2022 року Канада надала Україні гуманітарну та військову допомогу на 5 мільярдів доларів. Також їхні інструктори навчають українські війська у Великій Британії та Польщі.

Додамо, в українському автоблозі Big Test повідомляли, що броньовики Senator допрацьовують на основі відгуків України. У машину вже встановили новий двигун із меншими вимогами до якості палива, посилили бронювання, а також встановили спеціальні крісла у десантне відділення двох лавок.

Крім цього, у машин посилили бронювання та підвіску. За майже рік війни виробники внесли більше 10 змін до Senator.

Нагадаємо, 16 вересня під час контрнаступу ЗСУ канадський броньовик Roshel Senator був уперше помічений на полі бою у бійців спецпідрозділу ГУР KRAKEN.

15 квітня Канада анонсувала передачу в Україну броньовиків Roshel Senator та іншої бронетехніки.