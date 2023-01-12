Десятки змін: як покращують броньовик Senator на основі українського фідбека (відео)

У машину встановили новий двигун, який менш вибагливий до якості дизеля, посилили бронювання, а також встановили крісла для десанту.

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Українські Сили оборони продовжують отримувати канадські броньовики Roshel Senator. За місяці війни розробники внесли понад десять змін до конструкції. Про це повідомляється у ролику на YouTube-каналі Big Test.

Як стверджує автор ролика, зараз усі виробничі потужності Roshel зайняті виконанням замовлень для України. Остання партія із 60 машин надійшла на озброєння чернігівським прикордонникам. У цій партії є низка змін, яких не було в перших версіях броньовиків.

Компанія практично в телефонному режимі отримує відгуки від українських військових, а потім вносить зміни до броньовика. Senator отримав посилене бронювання. Спочатку його розробляли як патрульну машину для поліцейських, тож зараз його змінюють на основі досвіду боїв в Україні.

[ + – ] Броньовики Senator постійно доробляють

Також у Senator змінили ходову частину: посилено стійки амортизаторів, ресори, рульову тягу. Найважливішою зміною, як кажуть у ролику, стала зміна двигуна. Roshel Senator тепер має менш екологічний двигун стандарту Euro 2. Це дозволить заливати дизельне паливо з танків або БТРів, які мають високий рівень сірки. Силову установку постачає компанія Ford. Інші характеристики двигуна при цьому не змінилися — максимальна швидкість 120 км/год, момент сили 750 Ньютон-метрів і 330 кінських сил.

Ззаду з'явився фаркоп, а попереду — електрична лебідка з дистанційним керуванням. Також є і дрібніші зміни. Машину оснастили додатковими замками на капоті, встановили 8 світлодіодів по периметру броньовика, а також додали звукову функцію під час заднього ходу.

[ + – ] Десантне відділення Senator

Усередині для десанту встановили ударопоглинаючі крісла замість двох лавок. Під час підриву на міні крісла не передаватимуть енергію удару на бійців, які через це могли отримати травму хребта.

Нагадаємо, 16 вересня під час контрнаступу ЗСУ канадський броньовик Roshel Senator був уперше помічений на полі бою у бійців спецпідрозділу ГУР KRAKEN.

15 квітня Канада анонсувала передачу в Україну броньовиків Roshel Senator та іншої бронетехніки.