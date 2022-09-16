Канадський броньовик Roshel Senator уперше помічений на полі бою в бійців KRAKEN

Бійці спецпідрозділу української військової розвідки використали броньовик під час контрнаступу в Балаклії.

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У ході контрнаступальних дій ЗСУ на Харківському напрямку вперше було помічено патрульний броньовик Roshel Senator. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Канадський броньовик Roshel Senator помітили у використанні бійців спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN. Також на фото разом із броньовиком було помічено МТ-ЛБ зі встановленою зеніткою ЗУ-23-2.

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Наближаючи перемогу: військова допомога Канади Україні

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував передачу броньовиків Roshel ще у квітні. Ці машини призначені для правоохоронців і прикордонників. Вони здатні витримувати влучення снарядів калібром до 50 мм, а кузов здатний захищати від вибухів. Також екіпаж усередині захищений від хімічної та біологічної зброї.

[ + – ] Десантне відділення Roshel

Основні характеристики Senator:

маса — 7,7-8,7 тонни

максимальна швидкість — 110 км/год

потужність двигуна — 400 к.с.

озброєння — можливе встановлення кулеметів калібром 7,62 або 12,7 мм або 40-мм автоматичних гранатометів

місткість — до 12 бійців

Нагадаємо, Канада відправила сотні інструкторів у Британію для навчання бійців ЗСУ. Їх навчатимуть поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу на полі бою та низки інших важливих умінь.

Також повідомлялося, що ЗСУ затрофеїли російські снаряди для танків по 40 тисяч доларів кожен. Вони здатні вражати техніку на відстані до 5 км.