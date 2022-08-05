Канада направляє сотні інструкторів до Британії для навчання бійців ЗСУ, – Резніков
Новобранці отримають навички поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, тактиці та ряд інших важливих умінь.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Твіттері, що Канада перезапускає навчання українських військових.
Глава національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила українського міністра про перезапуск місії UNIFER з навчання бійців ЗСУ канадськими інструкторами. Для цього до Великобританії вирушить до 225 інструкторів, де вони тренуватимуть українських солдатів.
"З цією допомогою наші солдати стануть нестримною силою. Я вдячний Канаді за їхню вірну підтримку", — резюмував Резніков.
Місія розрахована приблизно на 4 місяці. Спершу на навчання візьмуть 90 легких піхотинців із канадської армії. Вони вилетять до Британії 12 серпня. Навчання проходитиме на військовій базі, де українські новобранці отримають такі навички:
- поводження зі зброєю
- надання першої медичної допомоги
- тактика патрулювання
- польове мистецтво
Додамо, що зараз на території Сполученого Королівства на полігонах проходять навчання бійці ЗСУ. Загалом через курси базової підготовки пройде до 10 000 солдатів.
Нагадаємо, в ГУР заявили, що британська та американська розвідка допомагає виявляти російських мисливців за РСЗВ HIMARS.
Також повідомлялося, що після завершення навчання, бійці ЗСУ повернуться в Україну разом із усією зброєю, на якій проходили навчання.