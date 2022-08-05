Канада направляє сотні інструкторів до Британії для навчання бійців ЗСУ, – Резніков

Новобранці отримають навички поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, тактиці та ряд інших важливих умінь.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Твіттері, що Канада перезапускає навчання українських військових.

Глава національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила українського міністра про перезапуск місії UNIFER з навчання бійців ЗСУ канадськими інструкторами. Для цього до Великобританії вирушить до 225 інструкторів, де вони тренуватимуть українських солдатів.

"З цією допомогою наші солдати стануть нестримною силою. Я вдячний Канаді за їхню вірну підтримку", — резюмував Резніков.

Місія розрахована приблизно на 4 місяці. Спершу на навчання візьмуть 90 легких піхотинців із канадської армії. Вони вилетять до Британії 12 серпня. Навчання проходитиме на військовій базі, де українські новобранці отримають такі навички:

поводження зі зброєю

надання першої медичної допомоги

тактика патрулювання

польове мистецтво

Додамо, що зараз на території Сполученого Королівства на полігонах проходять навчання бійці ЗСУ. Загалом через курси базової підготовки пройде до 10 000 солдатів.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що британська та американська розвідка допомагає виявляти російських мисливців за РСЗВ HIMARS.

Також повідомлялося, що після завершення навчання, бійці ЗСУ повернуться в Україну разом із усією зброєю, на якій проходили навчання.