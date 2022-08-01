Посол України розповів, чого тисячі українських бійців навчають у Великій Британії

Після закінчення військових навчань додому повернуться не лише бійці, а й британське озброєння, на якому військовослужбовці навчалися.

Великобританія одразу на чотирьох полігонах проводить навчання українських військовослужбовців. Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зокрема дипломат вирішив прокоментувати нещодавній візит прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона на військову базу, де тренувалися 400 українських бійців.

За словами Вадима Пристайка, протягом чотирьох місяців Великобританія планує навчити 10 тисяч захисників одразу на чотирьох спеціальних полігонах. Борис Джонсон, говорячи про 400 військовослужбовців, говорив у контексті саме тієї бази, на яку він прибув з офіційним візитом.

"Протягом 120 днів підготують десять тисяч військових. І ми плануємо, що кожні 120 днів готуватимуть по десять тисяч. Хто ці люди? Від 25 до 45 років, хлопці, дівчата, люди всіх професій та найцікавіше — це все добровольці. Більшість з них не мають базової військової освіти, не були в армії", — продовжив посол у спілкуванні з журналістами і додав, що українські військовослужбовці під час навчання навчаються рити траншеї, поводитися зі зброєю та керувати бойовим транспортом.

Щобільше, як стверджує Пристайко, тренувальне озброєння незабаром направлять в Україну як військову допомогу. Перший день навчання, за словами дипломата, присвячено тактичній медицині, від якої залежить виживання бійців на передовій.

"Це ми говоримо про підготовку людей, які мають отримати базове навчання відповідно до стандартів НАТО та Британських ЗС. Але є інші військовослужбовці. Наприклад, ми відвідували військово-морський корабель, який найближчим часом передадуть Україні. На ньому зараз проходять навчання наші моряки", — резюмував посол України у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, в Україну прибули німецькі системи РСЗВ MARS-II, які Німеччина відправила як військову допомогу для ЗСУ.

Також повідомлялося, що у бійців ЗСУ виникли проблеми з німецькими САУ PzH 200 через місяць використання на передовій.