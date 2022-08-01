Посол Украины рассказал, чему тысячи украинских бойцов обучают в Великобритании

По завершению военных учений домой вернутся не только бойцы, но и британское вооружение, на котором военнослужащие обучались.

Великобритания сразу на четырех полигонах проводит обучение украинских военнослужащих. Об этом в интервью "Суспільному" рассказал посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

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В частности, дипломат решил прокомментировать недавний визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на военную базу, где тренировались 400 украинских бойцов.

По словам Вадима Пристайко, в течение четырех месяцев Великобритания планирует обучить 10 тысяч защитников сразу на четырех специальных полигонах. Борис Джонсон, говоря о 400 военнослужащих, говорил в контексте именно той базы, на которую он прибыл с официальным визитом.

"В течение 120 дней подготовят десять тысяч военных. И мы планируем, что каждые 120 дней будут подготавливать по десять тысяч. Кто эти люди? От 25 до 45 лет, ребята, девушки, люди всех профессий и самое интересное — это все добровольцы. Большинство из них не имеют базового военного образования, не были в армии", — продолжил посол в общении с журналистами и добавил, что украинские военнослужащие в ходе обучения учатся рыть траншеи, обращаться с оружием и управлять боевым транспортом.

Более того, как утверждает Пристайко, тренировочное вооружение в скором времени будет направлено в Украину в качестве военной помощи. Первый день обучения, по словам дипломата, посвящен тактической медицине, от которой зависит выживание бойцов на передовой.

"Это мы говорим о подготовке людей, которые должны получить базовую учебу в соответствии со стандартами НАТО и Британскими ВС. Но есть другие военнослужащие. К примеру, мы посещали военно-морской корабль, который в ближайшее время передадут Украине. На нем сейчас проходят обучение наши моряки", — резюмировал посол Украины в общении с журналистами.

Напомним, в Украину прибыли немецкие системы РСЗО MARS-II, которые Германия отправила в качестве военной помощи для ВСУ.

Также сообщалось, что у бойцов ВСУ возникли проблемы с немецкими САУ PzH 200 через месяц использования на передовой.