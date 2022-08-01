"Длиннорукий брат HIMARS": немецкие системы MARS II уже в Украине, — Резников

По словам главы Минобороны, имеющиеся на вооружении Украины РСЗО HIMARS и M270 пополнились дальнобойными системами залпового огня MARS II.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что немецкие системы РСЗО MARS II уже прибыли в Украину, и поблагодарил свою немецкую коллегу Кристину Ламбрехт. Об этом министр написал в Twitter.

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"Третий брат из длиннорукой семьи — MLRS MARS II — уже прибыл в Украину", — сообщил Резников с отсылкой к уже имеющимся на вооружении ВСУ РСЗО HIMARS и M270.

"Спасибо за эти системы Германии и лично моей коллеге из немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт. Артиллерийский салют нашим немецким партнерам!" — говорится в сообщении.

РСЗО "Марс 2": характеристики

Аналог американских MLRS M270;

Пусковая установка смонтирована на базе американской БМП М2 Bradley;

Комплектуется неуправляемыми ракетами калибра 240 мм, либо коректируемыми по GPS;

Экипаж системы залпового огня MARS II насчитывает три человека, предусмотрена система коллективной защиты;

Вес ракеты — 107-159 кг;

Дальность стрельбы РСЗО "Марс 2"— от 32 до 300 км, в зависимости от боеприпаса;

Скорострельность: 36 снарядов за 18 секунд.

РСЗО "Марс 2" способна поражать:

Технику противника;

Артиллерийские батареи;

Средства ПВО;

Командные пункты;

Склады боеприпасов;

Логистические узлы.

Цена РСЗО Mars II

Стоимость этой системы составляет порядка 2,3 млн долларов, в зависимости от комплектации. Дополнительная особенность — дистанционное минирование, то есть минные поля создаются дистанционно.

Напомним, что Германия передаст Украине 16 танковых систем Biber, которые добавятся к заказанным Киевом 100 гаубицам Panzerhaubitze 2000 и зениткам Gepard. В последнее время руководство ФРГ расширяет список поставок вооружений Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным британской разведки, все предыдущие планы Путина по Украине провалились, и теперь он задумался над сменой стратегии.