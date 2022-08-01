"Длиннорукий брат HIMARS": немецкие системы MARS II уже в Украине, — Резников
По словам главы Минобороны, имеющиеся на вооружении Украины РСЗО HIMARS и M270 пополнились дальнобойными системами залпового огня MARS II.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что немецкие системы РСЗО MARS II уже прибыли в Украину, и поблагодарил свою немецкую коллегу Кристину Ламбрехт. Об этом министр написал в Twitter.
"Третий брат из длиннорукой семьи — MLRS MARS II — уже прибыл в Украину", — сообщил Резников с отсылкой к уже имеющимся на вооружении ВСУ РСЗО HIMARS и M270.
"Спасибо за эти системы Германии и лично моей коллеге из немецкого Минобороны Кристине Ламбрехт. Артиллерийский салют нашим немецким партнерам!" — говорится в сообщении.
РСЗО "Марс 2": характеристики
- Аналог американских MLRS M270;
- Пусковая установка смонтирована на базе американской БМП М2 Bradley;
- Комплектуется неуправляемыми ракетами калибра 240 мм, либо коректируемыми по GPS;
- Экипаж системы залпового огня MARS II насчитывает три человека, предусмотрена система коллективной защиты;
- Вес ракеты — 107-159 кг;
- Дальность стрельбы РСЗО "Марс 2"— от 32 до 300 км, в зависимости от боеприпаса;
- Скорострельность: 36 снарядов за 18 секунд.
РСЗО "Марс 2" способна поражать:
- Технику противника;
- Артиллерийские батареи;
- Средства ПВО;
- Командные пункты;
- Склады боеприпасов;
- Логистические узлы.
Цена РСЗО Mars II
Стоимость этой системы составляет порядка 2,3 млн долларов, в зависимости от комплектации. Дополнительная особенность — дистанционное минирование, то есть минные поля создаются дистанционно.
Напомним, что Германия передаст Украине 16 танковых систем Biber, которые добавятся к заказанным Киевом 100 гаубицам Panzerhaubitze 2000 и зениткам Gepard. В последнее время руководство ФРГ расширяет список поставок вооружений Украине.
Ранее Фокус сообщал, что, по данным британской разведки, все предыдущие планы Путина по Украине провалились, и теперь он задумался над сменой стратегии.