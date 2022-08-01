"Доворукий брат HIMARS": німецькі системи MARS II вже в Україні, — Резніков

За словами глави Міноборони, РСЗВ HIMARS і M270, що є на озброєнні України, поповнилися далекобійними системами залпового вогню MARS II.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що німецькі системи РСЗВ MARS II вже прибули в Україну, і подякував своїй німецькій колезі Крістіне Ламбрехт. Про це міністр написав у Twitter.

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"Третій брат із довгорукої сім'ї — MLRS MARS II — вже прибув в Україну", — повідомив Резніков з відсиланням до вже наявних на озброєнні ЗСУ РСЗВ HIMARS і M270.

"Дякую за ці системи Німеччині та особисто моїй колезі з німецького Міноборони Крістіне Ламбрехт. Артилерійський салют нашим німецьким партнерам!" — йдеться ув повідомленні.

РСЗВ "Марс 2": характеристики

Аналог американських MLRS M270;

Пускова установка змонтована на базі американської БМП М2 Bradley;

Комплектується некерованими ракетами калібру 240 мм або коректованими по GPS;

Екіпаж системи залпового вогню MARS II налічує три особи, передбачена система колективного захисту;

Вага ракети — 107-159 кг;

Дальність стрільби РСЗВ "Марс 2" — від 32 до 300 км, залежно від боєприпасу;

Швидкострільність: 36 снарядів за 18 секунд.

РСЗВ "Марс 2" здатне вражати:

Техніку супротивника;

Артилерійські батареї;

Засоби ППО;

Командні пункти;

Склади боєприпасів;

Логістичні вузли.

Ціна РСЗВ Mars II

Вартість цієї системи складає близько 2,3 млн доларів, залежно від комплектації. Додаткова особливість — дистанційне мінування, тобто мінні поля створюються дистанційно.

Нагадаємо, що Німеччина передасть Україні 16 танкових систем Biber, які додадуться до замовлених Києвом 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000 та зеніток Gepard. Останнім часом керівництво ФРН розширює список постачання озброєнь Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними британської розвідки, всі попередні плани Путіна щодо України провалилися, і тепер він замислився над зміною стратегії.