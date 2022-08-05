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Военный Фокус Российско-украинская война

Канада направляет сотни инструкторов в Британию для обучения бойцов ВСУ, – Резников

обучение украинских солдат
Обучение бойцов ВСУ в Британии

Новобранцы получат навыки по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактике и ряд других важных умений.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Твиттере, что Канада перезапускает обучение украинских военных.

Глава национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила украинскому министру о перезапуске миссии UNIFER по обучению бойцов ВСУ канадскими инструкторами. Для этого в Великобританию отправится до 225 инструкторов, где они будут тренировать украинских солдат.

"С этой помощью наши солдаты станут неудержимой силой. Я благодарен Канаде за их верную поддержку", — резюмировал Резников.

Миссия рассчитана примерно на 4 месяца. Сперва на обучение возьмут 90 легких пехотинцев из канадской армии. Они вылетят в Британию 12 августа. Обучение будет проходить на военной базе, где украинские новобранцы получат такие навыки:

  • обращение с оружием
  • оказание первой медицинской помощи
  • тактика патрулирования
  • полевое искусство

Добавим, что сейчас на территории Соединенного Королевства на полигонах проходят обучение бойцы ВСУ. Всего через курсы базовой подготовки пройдет до 10 000 солдат.

Напомним, в ГУР заявили, что британская и американская разведка помогает выявлять российских охотников за РСЗО HIMARS.

Также сообщалось, что после завершения обучения, бойцы ВСУ вернутся в Украину вместе со всем оружием, на котором проходили обучение.