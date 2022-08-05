Канада направляет сотни инструкторов в Британию для обучения бойцов ВСУ, – Резников
Новобранцы получат навыки по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактике и ряд других важных умений.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Твиттере, что Канада перезапускает обучение украинских военных.
Глава национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила украинскому министру о перезапуске миссии UNIFER по обучению бойцов ВСУ канадскими инструкторами. Для этого в Великобританию отправится до 225 инструкторов, где они будут тренировать украинских солдат.
"С этой помощью наши солдаты станут неудержимой силой. Я благодарен Канаде за их верную поддержку", — резюмировал Резников.
Миссия рассчитана примерно на 4 месяца. Сперва на обучение возьмут 90 легких пехотинцев из канадской армии. Они вылетят в Британию 12 августа. Обучение будет проходить на военной базе, где украинские новобранцы получат такие навыки:
- обращение с оружием
- оказание первой медицинской помощи
- тактика патрулирования
- полевое искусство
Добавим, что сейчас на территории Соединенного Королевства на полигонах проходят обучение бойцы ВСУ. Всего через курсы базовой подготовки пройдет до 10 000 солдат.
Напомним, в ГУР заявили, что британская и американская разведка помогает выявлять российских охотников за РСЗО HIMARS.
Также сообщалось, что после завершения обучения, бойцы ВСУ вернутся в Украину вместе со всем оружием, на котором проходили обучение.