Канада направляет сотни инструкторов в Британию для обучения бойцов ВСУ, – Резников

Новобранцы получат навыки по обращению с оружием, оказание первой помощи на поле боя, тактике и ряд других важных умений.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Твиттере, что Канада перезапускает обучение украинских военных.

Глава национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила украинскому министру о перезапуске миссии UNIFER по обучению бойцов ВСУ канадскими инструкторами. Для этого в Великобританию отправится до 225 инструкторов, где они будут тренировать украинских солдат.

"С этой помощью наши солдаты станут неудержимой силой. Я благодарен Канаде за их верную поддержку", — резюмировал Резников.

Миссия рассчитана примерно на 4 месяца. Сперва на обучение возьмут 90 легких пехотинцев из канадской армии. Они вылетят в Британию 12 августа. Обучение будет проходить на военной базе, где украинские новобранцы получат такие навыки:

обращение с оружием

оказание первой медицинской помощи

тактика патрулирования

полевое искусство

Добавим, что сейчас на территории Соединенного Королевства на полигонах проходят обучение бойцы ВСУ. Всего через курсы базовой подготовки пройдет до 10 000 солдат.

Напомним, в ГУР заявили, что британская и американская разведка помогает выявлять российских охотников за РСЗО HIMARS.

Также сообщалось, что после завершения обучения, бойцы ВСУ вернутся в Украину вместе со всем оружием, на котором проходили обучение.